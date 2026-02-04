北市陽明山花季明開跑 平、假日交管資訊一次看

2026年陽明山花季明（5）日開幕，活動為期39天至3月15日止，期間適逢春節及228連假，預估將湧現賞花人、車潮，北投警規劃交通管制疏導勤務，籲請民眾多利用公共運輸前往。

陽明山花季警方將實施交管。（圖／翻攝畫面）

警方指出，相關路段平、假日將分別實施管制措施，春節期間至陽明山區觀光景點遊玩，因山區停車空間有限，請多利用大眾運輸系統，可以先搭乘捷運到臺北車站、劍潭站、北投站，再轉乘公車上陽明山各大賞花景點，以免因塞車或停車不易而影響遊玩興致。

警方呼籲，年關將近民眾開車時務必「減速慢行」並遵守「停、看、聽」原則，應注意號誌、標誌、標線，切勿搶黃燈或闖紅燈，路口務必禮讓行人優先通行，並注意無號誌路口支幹道區分，確保自身與他人安全。

交管時間及範圍如下：

一、 平日管制:

(一) 中興路花鐘至陽明書屋維持由花鐘往陽明書屋方向單行，車輛僅准由陽明書屋往陽金公路方向單行。

(二) 中興路（花鐘至瀑布間）設置人車分道設施。

(三) 湖山路二段（花鐘停車場至峰頂橋）禁停紅線時段由原06-17時調整為06-20時。

二、 假日管制:

(一) 湖山路、勝利街口例假日07：00~18：00禁止車輛進入勝利街（公車除外）。

(二) 湖山路例假日08：00~18：00禁止車輛由花鐘廣場往陽金公路方向行駛；並導引行車動線經東昇路下山或由中興路接陽金公路續往仰德大道（公車除外）。

(三) 紗帽路（往湖山路方向）、中橫街口(北投分局公園派出所旁)例假日07：00~18：00禁止車輛進入（公車除外）。

