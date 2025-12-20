北市隨機傷人事件 多國駐台機構致上慰問
（中央社記者吳書緯台北20日電）台北車站、捷運中山站周邊昨天晚間發生隨機傷人案，包含犯嫌在內已4人死亡。包括法國、捷克、斯洛伐克、加拿大等國駐台機構紛紛在社群網站表達對罹難者家屬的慰問。英國駐台代表包瓊郁也透過個人臉書表達哀悼之意。
包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）昨天晚間在個人臉書發文表示，令人震驚的悲痛，台北，今晚我們共同哀悼逝去和受傷的人們。
法國在台協會昨天深夜在臉書發文指出，對發生在台北的攻擊事件深表哀痛，向罹難者家屬致以最誠摯的慰問，並向全體台灣人民及台灣有關當局表達最深切的團結與支持。
斯洛伐克經濟文化辦事處在臉書提到，對發生在台北的悲劇事件深感悲痛，辦事處與罹難者及家屬，還有受到此暴力事件影響的人們同在，並與台北人站在一起，期盼堅強面對並走出陰霾，獲得和平。
捷克經濟文化辦事處今天在臉書發文表示，對19日發生在台北的攻擊事件深感悲痛，辦事處向所有受影響者的家屬和親友致上最誠摯的慰問，並與他們同在。
加拿大駐台北貿易辦事處今天也轉發加拿大全球事務部的哀悼文章，指出加拿大對昨天在台北發生的暴力攻擊深感震驚與悲痛，向不幸罹難者的親屬致上誠摯的哀悼，並祝願傷者能夠早日康復。（編輯：翟思嘉）1141220
