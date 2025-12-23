北市隨機傷人案兒喪命 余家昶母：不怨張文、不要怪他父母

北市19號隨機攻擊事件，57歲的余家昶挺身而出制止嫌犯，卻不幸遭利器刺傷喪命。面對兇嫌張文的暴行，余家昶的母親受訪時表示，希望社會大眾不要去指責張文的父母，只盼望大家可以提高警覺。

余媽媽得知兒子過世後，日前受訪時數度哽咽淚崩，並憑藉著信仰的力量努力調適心情。

余媽媽今天表示，她不知道張文的動機，全台灣人也都不認識他，如今人也往生了，但願全國給張文爸媽一個安慰，「事情是兒子做的，跟爸媽沒有關係。」並雙手合十祝福張文爸媽身體健康、全國平安。

余媽媽指出，不需要去指責張文爸媽，也不用去怨張文，只希望大家提高警覺，希望以後國家要平安。

余媽媽表示，很感謝全台灣人的關心，聽到這種事情大家都掉眼淚，很為兒子感到光榮，現在唯一希望就是兒子能進忠烈祠。

