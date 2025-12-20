北市隨機傷人釀4死！警破譯雲端硬碟：嫌犯疑為「鄭捷模仿犯」

昨（19）日 27 歲男子張文於台北捷運台北車站 M7 出口附近、中山誠品南西店，先投擲煙霧彈再持刀隨機攻擊民眾。 圖：翻攝自 Threads 帳號 @linjunying066

[Newtalk新聞] 昨(20)日台北車站和中山發生隨機傷人事件，造成兇嫌在內共4死22傷，涉案的27歲男子張文事後墜樓身亡，犯案動機引起關注。對此，台北市警專案小組目前初步破譯張文存在雲端上的「作案計劃書」，認為他是個「模仿犯」，想模仿當年鄭捷在台北捷運板南線車廂內持刀隨機攻擊乘客的模式，所以也選定在北捷板南線的M7出入口啟動屬於他自己的「隨機殺人模式」。

根據《自由時報》報導，目前警方仍是無法查出他的作案真實動機，不過在台北市警專案小組目前初步成功破譯張文存在雲端上的「作案計劃書」判斷，認為他是「模仿犯」，想利用鄭捷的作案方式引起社會注意和驚恐，目前解析他的「作案計畫書」內容百分之90以上，都符合他昨日行動的軌跡和作案模式。

警方表示，查獲的張文筆記型電腦已被對方焚毀，只得暫時先朝對方存在雲端上的內容進行調查，意外發現對方曾有大量瀏覽和紀錄有關「北捷鄭捷的隨機殺人案件」資訊。該份計劃書10月開始計畫，他自行學習汽油彈準備用來縱火之用，由他本來就是生存遊戲的玩家，所以再購買煙霧彈，作為輔助使用造成恐慌，便於他作案和逃竄，長柄刀械則是他用來隨機攻擊阻擋他和他看不順眼的民眾。

另外，他疑似也有修改鄭捷的作案方式，沒有完全模仿，由於他認為鄭捷在捷運的封閉式車廂內作案，根本無法逃逸，等於是自尋死路，所以他才選擇在北車外、中山捷運站外作案，方便趁亂逃逸，也代表他還是有求生的意念，只是沒想到後來被警方追捕至南京誠品大樓頂端，無法逃逸只得選擇輕生。

