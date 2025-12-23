北市隨機攻擊事件後頻現恐嚇 國民黨立院黨團：「賴清德縱容青鳥，才是社會亂源」

（圖／翻攝自國會頻道YouTube直播）





捷運台北車站19日傍晚17時許，傳出一名名為張文的男子，在站內M7、M8出口處連續丟擲多顆煙霧彈，一名57歲男子余家昶為阻止張嫌，遭張嫌持刀砍傷，最終送醫不治。隨後張嫌攜帶其餘的煙霧彈，並持刀逃至捷運中山站商圈再砍殺路人後，躲至誠品百貨南西店商場內，並在警方追捕下墜樓身亡，該起事件共釀成4死（3名民眾+兇嫌自身）11傷的悲劇。中國國民黨立法院黨團今（23）日在其Facebook上發文砲轟，總統賴清德縱容的青鳥側翼，不但不安撫人心，還變本加厲造謠藍白刪除警消裝備預算，近日更發生多起網路恐嚇事件，檢調才想起來強力執法，卻對青鳥為非作歹視而不見，如此選擇性執法，社會怎能平靜，人心更會不安。當前社會人心浮動，恐嚇事件頻發，賴清德必須負起完全的責任。

國民黨立院黨團批判，青鳥污指藍白濫刪預算，事實卻是警政署114年預算數（含追加預算）326.5億元，較113年法定預算數256.1億元增加70.4億元，共增加27％不減反增，有關刪除警政署30億裝備預算根本是子虛烏有、惡意造謠。

國民黨立院黨團更批判，當社會發生不幸治安事件，青鳥之流造謠生事逍遙法外，綠營政治人物，如簡舒培、吳思瑤之流，這些現代義和團，第一時間想的不是安撫人心，卻是企圖把責任推給北市警察局，項莊舞劍意在沛公，只想把責任推給台北市長蔣萬安。一再當家鬧事，難道32:0大惡罷的結果，還沒有學到教訓嗎？

國民黨立院黨團說，今年以來，賴政府對警消退休金修法更是一再打壓。民進黨是標準的「有事警察幹，出事幹警察」，要警察情何以堪？社會如何不亂？國民黨團敬告賴清德，社會發生如此不幸事件，安撫人心是總統的責任，更是義務。把擾亂人心、胡亂造謠的青鳥依法究辦，才是社會回復平靜正本清源之道。

國民黨立院黨團最後表示：「套用賴清德曾對蔡英文所言：『不要再用網軍攻擊我了！』，台灣社會現在要的是平安，不是對立！」

