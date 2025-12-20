北市隨機攻擊事件致4死11傷 加護病房2人狀況穩定

北車、誠品南西店19日發生的攻擊事件已造成包括兇嫌共4人死亡、11人受傷。目前還有6人在醫院治療，其中2人在加護病房，分別是頸部刀傷及血胸，經手術後均狀況穩定。

衛福部長石崇良在「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告中指出，到20日上午為止，此攻擊事件共造成15人受傷，其中4人(包括兇嫌張文)死亡。

其餘11名傷者已有5人出院、6人還在醫院治療，其中2人在加護病房、1人在急診、3人在一般病房，主要是外傷，特別是胸部或頸部遭到撕裂傷及刀傷；另有少部分民眾是遭煙霧嗆傷，除1人還在急診觀察外，其餘都已返家。

石崇良指出，目前仍在加護病房的2名傷患，一名是頸部刀傷，還須觀察；另一位是血胸，經過手術後，兩人目前均狀況穩定，無生命危險之虞。

除了傷者外，石崇良表示，現場有許多目睹的民眾，情緒可能會受到衝擊，衛福部已提出「安、靜、能、繫、望」5字訣，並提供24小時的安心專線，有需要的民眾可撥打「1925」或洽社區心理衛生中心。