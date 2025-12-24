北市隨機攻擊事件釀3死11傷 趙少康：無期徒刑最重應改終身監禁、不得假釋

資深媒體人趙少康。（圖／資料照片，圖源：翻攝自趙少康Facebook）





捷運台北車站19日傍晚17時許，傳出一名名為張文的男子，在站內M7、M8出口處連續丟擲多顆煙霧彈，一名57歲男子余家昶為阻止張嫌，遭張嫌持刀砍殺，最終送醫不治。隨後張嫌攜帶其餘的煙霧彈，並持刀逃至捷運中山站商圈再砍殺路人後，躲至誠品百貨南西店商場內，並在警方追捕下墜樓身亡，該起事件共釀成4死（3名民眾+兇嫌自身）11傷的悲劇。資深媒體人趙少康今（24）日在其Facebook上表示，民進黨執政後，台灣已經進入實質廢死，他主掌應該把刑法無期徒刑最重改為終身監禁、不得假釋。「既然民進黨不願執行死刑，至少應該給人民一個最低限度的安全保障。」

趙少康認為，每當重大犯罪發生，總有人說家庭教育出了問題，但他必須說公道話，不是所有悲劇，都能簡化成父母的問題。教育問題、社會問題，甚至司法制度的缺失，都可能是因素之一。

趙少康表示，民進黨執政後，台灣已經進入實質廢死，加上「廢死聯盟」總是在發生重大社會事件時，主張廢除死刑，忽略受害者家庭的痛苦，也無視社會反廢死的聲音。

趙少康指出，雖然刑法定有無期徒刑，但並不是真的無期，只要關25年就能假釋出獄。「我們真的能保證，這些人假釋出來就會悔改嗎？還是只是把風險，再次丟回社會？」

趙少康認為，應該把刑法無期徒刑三級制，最重改為終身監禁、不得假釋。「既然民進黨不願執行死刑，至少應該給人民一個最低限度的安全保障，這不是報復，而是為了保護守法、善良的大多數人。」

