北市隨機攻擊事件 卓揆要求提高見警率須兼顧平均

在北捷台北車站及誠品南西店19日傍晚發生隨機攻擊事件後，交通運輸場站已提高見警率。不過，行政院長卓榮泰今天(20日)上午從北捷雙連站步行到中山站，發現員警多集中在誠品南西店附近的中山站，他提醒除了見警率要提高外，也要注意平均，才能全面有效防範。

為因應19日傍晚在台北市發生的隨機攻擊事件，警政署今天上午召開「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告，包括賴清德總統、行政院長卓榮泰、台北市長蔣萬安及國安首長均出席聽取報告。

卓榮泰表示自己心情沉重，對於這起蓄意隨機攻擊事件在國人眼前發生，政府責任非常重大。他已指示警政署徹夜追查嫌犯的身分背景、犯罪動機及過程，要在最短時間內向受害者家屬及國人清楚說明，也請全國員警加強所有運輸場站、人潮聚集處的戒備，務必要讓國人安心。

卓榮泰指出，事發至今陸續收集資訊，有幾件事必須清查與檢討。首先，在嫌犯張文於下午3時40分起開始在林森北路、長安東路縱火焚燒車輛起，員警應有所掌握，但在第一時間如何處置，為何嫌犯能繼續犯案。第二是要把所有錄影影像串聯，釐清是否能在更短的時間內遏止。

第三則是見警率，卓榮泰指出，事件發生後，各重要地點、路口及車站都已看到許多警察，但他今天上午到馬偕醫院探視傷者後，特地從北捷雙連站走到中山站，在中山站確實看到較多保一及北市警員、捷運警察，但在雙連站卻沒有看到該有的警力配置，他要求警政署及台北市警局要再嚴密策劃，除了要提高見警率外，也要注意平均率，不要太多員警集中在某處，才能全面有效防範。

對於在這起攻擊事件中捨身阻止嫌犯而遇害的余姓先生，以及為保護機房而被煙霧嗆傷的北捷公司員工，卓榮泰也要求中央及地方要對這種捨身、負責的英勇行為予以必要的作為，以表達政府的感謝及人民的尊敬。他並強調，政府一方面要追查事件原因，一方面也要讓社會感到溫暖與安心。