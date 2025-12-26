北市隨機攻擊事件 新增1人出院、仍4人住院中

（中央社記者沈佩瑤台北26日電）台北市19日發生隨機攻擊事件，衛生福利部今天表示，新增1人出院，仍有4人在一般病房治療。若民眾持續感到不安，可把握「心理健康支持方案」，提供每人3次免費心理諮商服務。

台北捷運台北車站及中山站附近19日發生丟擲煙霧彈、持刀砍人事件，造成多人死傷。

根據衛福部統計，截至今天上午6時50分，送醫傷病患共計15人，目前4人死亡、11人傷病，收治於新北市、台北市11間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名。

廣告 廣告

衛福部透過文字向媒體說明，送醫傷病患新增1人出院，仍有4人繼續留院，均在一般病房治療中。

衛福部已宣布啟動「心理健康支持方案」，將提供殺傷事件目睹或受傷民眾「3次免費心理諮商」，這項方案不限年齡，求助註明是因此案目睹或其他情況即可。民眾只要主觀陳述，相關單位會從寬認定，且此次期限拉長至明年底，已經和各地方衛生單位完成溝通。（編輯：管中維）1141226