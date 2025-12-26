北市隨機攻擊事件 立委民團籲止血帶納入AED

（中央社記者林敬殷台北26日電）台北市19日發生隨機攻擊事件，民進黨立委沈伯洋、吳沛憶與黑熊民防教育協會（黑熊學院）今天舉行記者會，呼籲升級救護防禦裝備，並建議衛福部透過行政公告將「創傷止血器材」納入公共AED標配，在意外發生時，挽救寶貴的生命。

民進黨立委吳沛憶、沈伯洋及黑熊學院今天上午在立法院舉行「許一個更安心的未來：全面提升公共救護資源與專業守護能量」記者會。

黑熊學院理事長劉文指出，在突發暴力事件發生的前幾分鐘，此時現場的民眾，便會成為第一線的救護者。現行AED（自動體外心臟電擊去顫器）設備雖普及，卻缺乏應對大量出血的止血器材，民眾有心卻無工具可用，呼籲衛福部應將止血包納入AED標配，並結合民防系統推廣止血教育。

沈伯洋說明，他去年質詢時便建議AED應配置止血工具，但相關預算在立法院常面臨「是否為了戰爭做準備」的質疑，而遭刪除或凍結。對於外界有呼籲成立這種「類恐攻」重大事件應對中心的成立，他表示，任何「應對中心」成立應避免疊床架屋，不應在增加基層業務負擔的前提下，實質提升行政效能。

受邀出席，曾任北市交通警察大隊的球評石明謹表示，這次事件發生地涉及3個單位，鐵路警察局、捷運警察隊及在地轄區的中正一分局，3個單位無線電不連通，呼籲政府應從制度面檢討，拋棄績效、破案的本位主義，讓指揮更有韌性。

石明謹指出，不管是警政署，或者是台北市政府警察局，或者其他任何一個單位，他希望不要去懲處跟檢討單一的單位或者是個人，因為這是制度性的問題。其次，不要因為這一次的事件增加無聊的訓練跟演練。

石明謹強調，警察沒有辦法防止這樣事情發生，但能在事後可以迅速的處理跟減少傷害，千萬不要發生一個大型災難後，就去做相類似的演練，那都只是表演，平常最扎實的訓練才是最重要的。如果基礎訓練的時數夠，基礎的觀念夠，不管碰到隨機殺人，或恐怖攻擊、碰到別的治安事件的時候，員警有基本的訓練跟能力就能應對。（編輯：張若瑤）1141226