北市隨機攻擊事件 身亡騎士保險理賠待解 議員許淑華：爭合適方案助遺屬

捷運台北車站19日傍晚17時許，傳出一名名為張文的男子，在站內M7、M8出口處連續丟擲多顆煙霧彈，一名57歲男子余家昶為阻止張嫌，遭張嫌持刀砍傷，最終送醫不治。隨後張嫌攜帶其餘的煙霧彈，並持刀逃至捷運中山站商圈再傷路人後，躲至誠品百貨南西店商場內，並在警方追捕下墜樓身亡，該起事件共釀成4死11傷的悲劇。其中1名死者為37歲蕭姓騎士，該名騎士在馬路上遭張嫌砍殺後，仍奮力欲指引警方張嫌逃逸方向後倒地，最終不治。但因案發時蕭姓騎士正騎機車，且身亡地點為馬路上，觸及保險理賠適用範圍的窘況。民主進步黨籍台北市議員許淑華今（22）日對此表示，會持續和台北市府溝通，尋找依法合適的方案，幫助蕭姓騎士的遺屬。

許淑華表示，今（22）日她擔任台北市議會民政委員會召集人，盡全力給予12月19日北車事件受害者，有尊嚴與溫度的善後事宜。會議開始前，與會人員共同默哀1分鐘致意。

許淑華指出，會議重點全力聚焦在受害人撫卹、保險的討論。北市府相關的預算安排，市議會將全力協助。

許淑華亦說明幾個重要的會議結論：

一、受傷的11位民眾，其醫療費用將由台北市政府全部協助。

許淑華也建議北市府，由於案發地點在台北，因此無論民眾戶籍、就醫地點位於哪裡，只要有相關醫療單據，市府都應該給予協助。

二、3名不幸受害的民眾，皆由北市府給予600萬撫恤金。且喪葬費用由台北市政府全部協助。

三、保險理賠方面

余先生：案發於捷運站內，將由台北捷運公司提供500萬保險理賠。

王先生：案發於誠品南西店。目前已經與誠品公司方確認，將申請公司保險理賠。

蕭先生：非常痛心與遺憾，由於案發時正在騎車，位於馬路上。目前難以適用保險理賠的範圍。許淑華會持續和北市府溝通，尋找依法合適的方案，幫助蕭先生的遺屬。

四、許淑華說，她也與北市府法制局討論，這次事件的受害者，可以依《犯罪被害人權益保障法》第57條，透過犯保協會申請補償金180萬。

許淑華最後表示，感謝今天出席會議的跨黨派北市議員、法制局等單位。「讓我們一起攜手努力，撫平台灣社會受到的傷害。」

