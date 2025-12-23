北市隨機攻擊亡者、傷者補償金一次看！英雄余家昶最高可領1330萬 亡者家屬每人180萬

余家昶母親盼望兒子能入忠烈祠。

台北市「1219隨機攻擊事件」造成4死11傷，台北市政府法務局今（23日）彙整相關補償與慰問措施，強調將秉持「從優、從速」原則全力協助受害者。其中，案發當下挺身而出、卻不幸遭刺身亡的英雄余家昶，家屬可獲得的補償金、撫卹金額與喪葬補助費加總最高約1330萬元，另外2名死者分別為180萬。

法務局指出，本案共有3名死者，其家屬均可向犯罪被害人保護協會申請每人180萬元補償金。市府已完成亡者家屬及傷者可獲補償項目的整體盤點，並協助啟動相關申請程序。另依事發地點不同，台北捷運公司也已啟動《大眾捷運系統旅客運送責任保險》的理賠機制。

法務局長連堂凱表示，除基本補償外，針對在案發當下挺身而出、守護市民的余姓男子，市府將依《台北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例》，發給600萬元撫卹金，並提供最高50萬元的喪葬補助金。至於其他傷者及家屬，市府已採取「一案一社工」方式，確保能獲得妥善醫療照顧與關懷協助。

社會局也補充說明，即日起已透過市府「公益台北愛心平台」啟動「1219事件扶助專案」，讓民眾的愛心捐款能即時轉化為實質扶助，陪伴受害者及家屬共度難關。

根據北市府彙整，余姓死者於捷運台北車站M7出口遇害，可獲捷運旅客運送責任保險理賠500萬元，另有180萬元犯保補償金，並加發600萬元撫卹金及最高50萬元喪葬補助；王姓死者於誠品南西店4樓遇害，公共意外責任險不予理賠，但可申請180萬元犯保補償金，並由誠品公司及兆豐銀行另行提供慰問金；蕭姓死者於誠品南西店路口遇害，無相關保險，但家屬可依勞基法向雇主申請職災死亡補償及喪葬費用，並取得180萬元犯保補償金。

至於住院傷者部分，部分傷者因事發地點位於誠品南西店，公共意外責任險不予理賠，但可依緊急醫療險憑單據實支實付，後續將依傷勢輕重判定是否可請領80萬元至160萬元不等的犯保補償金；另有部分傷者因無相關保險，僅先行發放關懷慰問金。市府表示，區公所、社會局及相關單位已在第一時間發放暫時性慰問金，後續也將持續提供必要協助。



