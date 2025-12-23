北市隨機攻擊後情資不斷 桃機與機捷加強見警巡邏

（中央社記者吳睿騏、葉臻桃園機場23日電）北市隨機攻擊事件釀多人死傷，航空警察局今天表示，這幾天陸續接獲相關情資，19日起就已加派警力戒備。桃捷公司也接獲通報，已加派捷警人力，站務及保全也加強站體巡檢。

航空警察局晚間表示，警方從19日後，就陸續透過網路搜尋、email等方式，搜到網路有關攻擊機場的貼文，不過ip都在境外，「幾乎每天都有相關通報」，因此從19日起就已加派警力加強戒備。

航警局重申，保安大隊除提高巡邏頻率與見警率，也強化捷運及交通樞紐連通處監控，並精進應變武裝與科技監控，同時加強可疑人物盤查。呼籲大眾在機場內若發現任何可疑人、事、物，或感受到安全威脅，請保持冷靜並立即撥打110報案電話，也可尋求鄰近員警與服務人員協助。

桃園大眾捷運公司說，行控中心今天下午接獲訊息後，已立即通知捷運警察加派人力於各站警戒，全線站務及保全也已加強站體巡檢。（編輯：龍柏安）1141223