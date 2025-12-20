北市隨機攻擊扔煙霧彈恐害肺損傷 醫籲持續觀察：72小時後可能肺水腫

胸腔科名醫蘇一峰分享吸入煙霧彈燃燒後的煙霧，恐造成肺部和呼吸道損傷。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

台北市昨（19日）傍晚驚傳恐怖攻擊事件，27歲男子張文先後在捷運台北車站及中山商圈扔煙霧彈、汽油彈及長刀犯案，造成4人死亡、11人受傷，令社會大眾譁然。胸腔科醫師蘇一峰指出，煙霧彈不只嗆人，燃燒後釋放多種化學物質的混合煙霧，吸入恐造成呼吸道與肺部損傷，還有可能延遲3天才惡化，呼籲有接觸者應持續觀察，有不適請及早就醫。

蘇一峰醫師在臉書上發文指出，煙霧彈對人體健康具潛在危害。煙霧彈燃燒時會釋放氯化鋅、氧化鋅、六氯乙烷等多種化學成分，吸入後可能造成氣道與肺部損傷。至於吸入性肺損傷的病理變化包括肺泡水腫、纖維母細胞增生，以及肺泡間質膠原蛋白增加，嚴重者可能導致肺纖維化。

蘇醫師進一步說明，吸入煙霧彈的影像檢查特徵，電腦斷層（CT）檢查多呈現毛玻璃狀及實質化影像。值得注意的是，肺部水腫可能延遲12至72小時才出現，因此建議曾大量接觸煙霧的人應持續觀察，以防延遲性呼吸道併發症。

貼文底下，有不少民眾也紛紛感慨，「台灣社會真的病了！好令人難過的一夜」、「感謝蘇醫師仗義的解說，一般人根本不以為然」、「學到了，有吸到煙霧的人真的要注意身體變化」。

昨日的恐怖攻擊事件，據警方調查，嫌犯張文先在捷運台北車站M7出口B1通道點燃疑似自製燃燒物，並投擲煙霧彈製造混亂，隨後持刀攻擊試圖制止的余姓男子，刀刃從左肩刺入，並捅破左肺直達左心房，造成余男當場失去生命跡象，經送醫搶救仍不治。

張嫌隨後轉往中山商圈，在北捷中山站外投擲煙霧彈後，再朝蕭姓機車騎士頸部猛刺1刀，傷者頓時血流如注，即便救護人員及時將其送醫，仍宣告不治。張男過程中似乎一度察覺有人追趕，隨後跑進誠品生活南西店，搭乘手扶梯到2樓並再度攻擊多名顧客，造成王姓男子失血過多身亡。最後張嫌在警方包圍下墜樓身亡。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

