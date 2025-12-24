北市隨機攻擊案現場重建 全程歷時逾8小時 檢警出動雷射掃描儀
台北市19日發生隨機殺人案，檢警為釐清嫌犯動機和疑點，今天動員近百人次到台北車站、誠品南西店和縱火處等地進行3D現場重建，全程歷時逾8小時。
27歲嫌犯張文在台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈與持刀隨機傷人案，造成3名民眾死亡；嫌犯在誠品南西店再造成多人受傷，接著墜樓不治，共釀4死11傷。當天下午還先在中山區犯下3起縱火案。
檢警昨天解剖嫌犯遺體，初步研判是高處墜落死亡。為釐清案情疑點和尋找其他跡證，檢警今天重回誠品南西店、嫌犯投宿旅店、嫌犯租屋處、台北車站M8出口、嫌犯在中山區3處縱火案現場，出動近百名警力人次和3D雷射掃描儀，進行3D現場重建。
台北地檢署主任檢察官曾揚嶺率台北市警察局鑑識中心、刑事警察大隊、中山分局和中正第一分局重返現場，自上午9時許進行到下午5時許，針對嫌犯的犯案動線實際模擬行走，並對所有案發室內空間進行全方位3D掃描，以利後續建模。
鑑識人員受訪說明，透過3D雷射掃描儀的紅外線，可數位化重建現場，有助案件偵辦，也可運用於國民法官法庭。
鑑識中心也透過新聞訊息說明，為完整記錄及保存現場狀況，專案小組運用3D雷射掃描儀，快速、完整且精準擷取案發現場空間、環境及物件立體座標及影像，以利後續還原犯罪過程。
專案小組使用的3D雷射掃描儀掃描距離可達150公尺、掃描速度每秒200萬點，高精度掃描約10分鐘可完整擷取空間座標、雷射反射強度及RGB影像，可精確完整記錄刑案現場狀況，進一步分析、還原與重建。
嫌犯作案後墜樓身亡，但動機和諸多疑點仍待釐清。專案小組近日公布孤狼檢舉專線，若民眾知悉其犯罪工具、交往情形、薪資財務與酬庸或打工地點等相關資訊，可致電提供。據悉，這兩天已有零星民眾撥打電話，但多為近日目擊民眾提供嫌犯出沒行蹤地點等訊息。
據了解，專案小組考量嫌犯預謀犯案時間已久，為確認究竟有無共犯和其他跡證，將繼續調閱中、長期相關監視器畫面追查，不放過蛛絲馬跡，力求盡快釐清犯案動機和還原真相。
（責任主編：莊儱宇）
