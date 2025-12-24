北市隨機攻擊案疑有2套殺人計畫 檢警出動「3D雷射掃描儀」重建現場

檢警偵辦北市隨機攻擊案，今（24）日出動3D雷射掃描儀，封街重建凶案現場。專家指出，透過高精度掃描約10分鐘，就能擷取完整現場資訊，補足監視器影像盲區，過去運用在不少重大刑案中；而最新調查指出，兇嫌曾訂了兩間旅館，第二間原預計12月25日至27日入住3天，疑似有2套殺人計畫。

檢警封街重建現場 徒步還原攻擊案兇嫌動線

專案小組今天大陣仗封街，透過3D掃描儀重建現場。檢察官徒步，把兇嫌張文的犯案流程走過一遍，發現他當天下午3點先用潑灑汽油方式，在林森北路兩處兩弄內縱火之後，再到長安東路火鍋店後面巷子縱火，8分鐘燒5輛汽機車，讓警方在三個起火點疲於奔命。且警方還在縱火處一頭霧水時，張文已經在下午約5點20分時抵達北車開始攻擊，趁亂變裝匿蹤之後，最後再到中山百貨攻擊民眾。

廣告 廣告

檢警調查發現，張文的平板電腦裡共有三張地圖，要在中山區跟租屋處中間計畫性縱火，還在台北車站M7、M8通道寫了「攻擊」兩字。然而張文訂了兩間飯店，疑似有2套殺人計畫，其中一間旅館距離案發現場10公尺，被當作補給站，第二間旅館距離現場也只有50公尺，是7年前港女箱屍案的案發地，原本預定25號到27號入住，因為未付款完成遭取消。

專案小組今前往現場還原兇嫌犯案過程。圖／台視新聞製圖

突破盲區！掃描距離150米 最陽春模型1天可重建

而今天派出的3D雷射掃描儀，是台北市警局在2023年花300多萬購入，掃描距離可達150公尺、掃描速度每秒2百萬點，高精度掃描約10分鐘就能完整擷取刑案現場，還原犯罪過程，補足監視器影像盲區，最陽春的模型只需一天就可重建。

3D雷射掃描儀還原北車案發現場。圖／台視新聞

這套儀器多次運用在重大刑案，包含今年6月蔡姓男子在建國高架拒捕，遭開12槍中彈亡的事發現場，以及7月萬華檳榔攤少年動私刑毆打致死案，就連過去前總統陳水扁319槍擊案也曾使用過類似儀器。

不僅是提供案情分析，現場重建還能在法庭派上用場。前法官吳孟良指出，如果是在國民法官的現場，以這樣子重建現場、可以播出的形式，可以讓人家感受到一切的情狀，以做最好的判斷。

※犯罪行為，請勿模仿

※台視新聞關心您，自殺不能解決問題，請求助：

安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

台北／王孜筠、張信智、李若慈、饒永忠 責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

押寶未來之星？蔣萬安快閃雙城論壇 上海方「非常理解」

張文筆電遭毀「48位數加密難解」 警求助原廠卡關、暴力破解恐受損

張文計畫第三波攻擊？ 檢警今赴中山、北車重建現場