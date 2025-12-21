北市隨機攻擊案釀4死11傷 5人留院中 1人從加護轉至一般病房

27歲張姓男子19日在台北車站、南西商圈隨機攻擊民眾，結果造成15人送醫，包含張姓男子在內共4人死亡。根據衛福部今天(21日)傍晚最新統計顯示，11名傷病患中，有2人昨天仍在加護病房救治中，其中1人今天已轉至一般病房。

捷運台北車站、捷運中山站19日晚間接連發生投擲煙霧罐、無差別攻擊事件，造成多人傷亡，震驚社會。

根據衛生福利部今天傍晚公布最新統計，截至12月21日下午3時20分，北捷隨機襲擊事件送醫傷病患共計15人，分別收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名。其中，有4人死亡，其餘11人傷病。

廣告 廣告

衛福部表示，原本昨天仍有5人繼續留院，包括加護病房2人、一般病房3人；截至今天下午3時20分，留院人數同為5人，包含加護病房1人、一般病房4人。

衛福部表示，事發第一時間已透過台北區緊急醫療應變中心(EOC, Emergency Operation Center)協調各急救責任醫院，全力協助快速安置病患，提供醫療照護。(編輯：許嘉芫)