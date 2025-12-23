北市隨機攻擊案 1傷患情況好轉出加護病房 5人住院治療

台北車站和中山商圈19日發生隨機攻擊事件釀多人死傷，共計15人送醫。衛福部今天表示，原本在加護病房救治的1名傷患因情況好轉，已轉至一般病房。目前仍有5人在一般病房治療。

台北市19日發生隨機攻擊案 ，釀多人死傷，共計15人送醫。衛福部23日表示，原本在加護病房救治的1名傷患因情況好轉，已轉至一般病房。目前仍有5人在一般病房治療。（示意圖／Getty Images）

台北市19日發生隨機殺人案，嫌犯張文在台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈與持刀隨機傷人案，造成3名民眾死亡；嫌犯在誠品南西店再造成多人受傷，接著疑畏罪墜樓不治，共釀4死11傷。



根據衛生福利部統計，截至12月23日上午10時50分，北捷隨機攻擊事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名。



衛福部今天透過文字向媒體說明，北捷隨機襲擊事件送醫傷病患人數與昨天一致，4人死亡，其餘11人傷病，有5人繼續留院，均在一般病房治療中，包括1名原本在加護病房的傷患，因情況好轉，轉至一般病房繼續治療。



衛福部已宣布啟動「心理健康支持方案」，將提供台北捷運殺傷事件目睹或受傷民眾「3次免費心理諮商」，這項方案不限年齡，求助註明是因此案目睹或其他情況即可。民眾只要主觀陳述，相關單位會從寬認定，且此次期限拉長至明年底，已經和各地方衛生單位完成溝通。