北市隨機攻擊案 凶嫌張文父母下跪道歉

捷運台北車站及中山商圈19日發生無差別攻擊事件，造成多人傷亡，震驚社會，犯嫌張文墜樓身亡。張文的父母今天(23日)向社會大眾鞠躬、下跪致歉。

捷運台北車站及中山南西商圈19日晚間接連遭犯嫌張文投擲煙霧彈並持刀隨機攻擊，造成3位無辜民眾死亡、多人受傷，震驚社會，檢警尚在釐清其犯案動機。法醫今天下午在北市相驗暨解剖中心解剖張文的遺體，以確認他體內是否殘留毒物反應、釐清確切死因及行凶動機。

張文的父母也到場，兩人頭戴鴨舌帽及口罩，低頭不語迅速步入相驗室。在張文的遺體解剖結束後，張文的父母面對媒體鏡頭，向社會大眾2度鞠躬並下跪道歉，連說4次「對不起」。

張文的父親表示，張文犯下的滔天大禍對社會造成嚴重損害，也對受害人及其家屬造成無法彌補的傷害，他和張文的母親很痛苦，因此向大家致歉，他們也將全力配合司法調查。