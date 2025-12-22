北市隨機攻擊案 劉世芳：未發現與境外勢力有關跡象

捷運台北車站及中山商圈19日發生攻擊事件，造成多人傷亡，網傳此案跟境外勢力有關。對此，內政部長劉世芳今天(22日)在立法院接受媒體聯訪時表示，目前警方尚未發現此案跟境外勢力有直接關連。另外，為確保農曆春節前上百場大型活動能安全、順利進行，劉世芳表示，警政署已協請各地方警察局提高見警率，預計將動員警力多達1萬7千多人次。

捷運台北車站及中山南西商圈19日晚間接連遭同一名嫌犯投擲煙霧彈、隨機攻擊，造成3人無辜民眾死亡、多人受傷，震驚社會。

內政委員會臨時變更議程，在今天邀請內政部、衛生福利部、交通部、警政署、國安會、國安局、法務部等單位就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

網傳此案跟境外勢力有關，國安局副局長陳松吉會前受訪時表示，如果檢警有需要，國安單位都會提供情報協助釐清案情。內政部長劉世芳會前受訪時則表示，目前尚未發現此案跟境外勢力有直接關連。她說：『(原音)到目前為止，我們認為跟所謂的國外或是境外比較沒有相關，唯一有相關的大概就是在網路上面出現模仿犯，刑事警察局從那天開始到21日中午左右大概已經有累計20則這方面相關的訊息，如果是在台灣(發出)，可以找得到人的部分的話，不管是台北、新北、台中、高雄，陸陸續續都已經移送到地檢署來做偵辦。』

劉世芳並指出，從耶誕、元旦到農曆春節前後，全國將舉行的大型活動有137場左右，為了有效遏止模仿犯，警政署已要求22個縣市警察局在大型活動提高見警率，目前預計動員警力將多達1萬7千多人次。她也希望公私協力，民眾如有碰到問題，就馬上向警察通報。

針對在第一時間積極制止犯嫌因而喪命的57歲男子余家昶，台北市長蔣萬安昨天表示希望這位勇敢的市民可以入祀忠烈祠，劉世芳表示，這個提議非常好，但她認為首先要尊重家屬意見。

劉世芳也指出，先前48歲桃園挖土機行老闆林鴻森前往花蓮光復救災時受傷過世，由於林鴻森是桃園市民，所以當時入祀忠烈祠的申請程序是由內政部攜手桃園市政府處理完成，剛好余家昶也是桃園市民，劉世芳認為或許可以依循這次經驗處理，內政部將馬上聯絡桃園市政府討論細節。