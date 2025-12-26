北市隨機攻擊案 卓榮泰籲勿過度報導犯罪行為人

（中央社記者賴于榛台北26日電）1219北市隨機攻擊事件，造成包含嫌犯共4死。行政院長卓榮泰今天指示強化現場監控以及即時告警機制等精進面向，也認同台北市長蔣萬安觀點，呼籲別再提及此案不法行為人的名字，媒體也應避免過度報導犯罪行為人過往種種。

對於台北市1219隨機攻擊事件，卓榮泰上午主持行政院會前，先率領現場人員默哀。行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會轉述，卓榮泰在院會年終談話指出，政府除記取教訓、提高各項安全措施，也認同蔣萬安的觀點，別再提及不法行為人的名字，盼經由時間慢慢淡忘、不要重複不斷想起，避免讓更多人模仿，社會才能安定下來，媒體也應避免過度報導犯罪行為人的種種，「不值得、不應該，也不必要」。

內政部與交通部也在行政院會報告「近期大型活動及重要交通節點安全強化措施」。交通部已加速推動各項精進作為，與警政機關聯防，全面提升重要場站的安全與防護能力。內政部說，因應此次重大事件，已執行網路風險訊息巡查專案，自20日至24日12時止，計偵辦71件、查緝8件8人，並會持續透過跨境合作，追查涉嫌的境外IP資訊。

對於未來大型活動，內政部表示，今年全國跨年晚會共有18場，預計部署警力7215人、民力2554人。元旦升旗活動，全國共19場，會部署警力1494人、民力318人。

至於如何避免員警過勞，內政部警政署長張榮興出席政院會後記者會指出，已經與全國縣市警察局長進行勤務規劃的警力盤點，將加強對義警、義消、民防等民力的規劃，且若警力不足中央也會全力支援。

卓榮泰聽取報告後表示，行政院23日已針對1219事件召開跨部會會議檢討，後續推動重點包含，一，強化現場的監控以及即時告警機制，確保監控能即時支援警力有效部署，且類似的重大暴力事件，各場站單位以及縣市政府都應評估適時發布必要的告警等資訊，通知民眾避難。

二，精進情報統合時效。卓榮泰說，警政署應與國安局合作，明確律定情報的研判以及資訊統合的主責單位，建立情報傳遞以及政策支援的標準運作程序SOP。三，強化治安快打聯防以及調查機制。卓榮泰指示，警政署應強化各縣市特殊任務的警力以及維安特勤隊的動員指揮的機制，還有快打警力應變聯防的時效。

四，強化社會韌性，建立制度化的危機應處程序。卓榮泰指出，內政部、交通部以及各縣市政府都要以這次事件為鑒，建立一套危機應處的標準作業程序，透過整合跨部會資源以及強化民眾自我防衛的能力，構建構更具韌性的社會安全體系。（編輯：萬淑彰）1141226