北市隨機攻擊案 台北車站M7出口設悼念區 北捷籲勿放飲料食品

台北19日發生隨機攻擊案，釀多人死傷，震驚社會，其中57歲男子余家昶為制止嫌犯喪命，北捷在事發地點設置悼念空間，供民眾前往哀悼。台北捷運公司表示，為感念余家昶，將設置紀念碑，M7出口處悼念空間則是暫時設置，提醒民眾勿擺放食品或食品，車站人員每天均會巡查，並收存花束以外物品。

27歲男子張文19日在捷運台北車站及誠品生活南西店周遭丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成3名民眾死亡、多人受傷。事發當時余家昶在台北車站M7出口處，為制止張文因此傷重不治。桃園市政府表示，將安排余家昶入祀桃園忠烈祠。

台北捷運公司昨天晚間發布新聞稿表示，為了對余家昶見義勇為的行為表達最高感佩，將設置紀念碑，在此之前，事發地點設有暫時悼念牆，並在店鋪承商台灣捷爾東商業開發公司支持下，於牆面增設臨時留言板，供民眾寫下心意。

北捷表示，已向余家昶家屬說明悼念牆設計及規畫，並獲得理解，提醒民眾，由於通道空間狹小，希望獻花區僅放置花束，勿擺放飲料或食品，車站人員將定時巡查維護，每天收班後將收存花束以外物品，若有不合宜或不適合字詞，也會另行保管處理。