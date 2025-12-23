北市隨機攻擊案 嫌犯張文父母下跪向社會、被害者道歉

27歲男子張文在台北市隨機攻擊，釀嚴重死傷後墜樓不治，檢警今天在台北懷愛館進行遺體解剖。張文的父母首度出面受訪，連說4次對不起，並下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。

張文的父親表示，張文犯下滔天大禍，對社會造成嚴重損害，也對受害者家屬造成無法彌補的傷害，要向大家說對不起。

張文的父母2人隨即下跪向社會大眾道歉，張父說，接下來會全力配合司法調查；張母則全程未發一語。

媒體追問張文近年生活狀況和金援等事，張文的父母均未做回應，隨即搭車離去。