北市隨機攻擊案 數發部：跨部會討論 研議網購安全疑慮商品實名制

台北19日發生隨機攻擊案，嫌犯在北捷台北車站及中山站周邊丟擲煙霧彈、持刀傷人。立委今天關切是否盤點具安全疑慮的特殊商品？評估部分商品網購採實名制？數位發展部長林宜敬表示，在網路上實施實名制，確實可能遏止犯罪，但也涉及隱私問題，將跨部會討論相關品項，研議是否對部分商品採取網購實名制、或身分認證等管理機制。

數發部長林宜敬24日列席立法院交通委員會，就「社群平台打詐成效」進行專題報告並備質詢。（中央社）

林宜敬今天列席立法院交通委員會，就「社群平台打詐成效」進行專題報告，並備質詢。

台北市19日發生隨機攻擊案，警方清查發現，嫌犯所用裝備、工具及刀械大多透過購物平台網購。對此，國民黨立委洪孟楷、民進黨立委何欣純詢問，外界關切是否檢討具安全疑慮的商品？甚至研議部分網路販售商品，是否需要採取實名制？

林宜敬表示，若在網路上實施實名制，如同中國做法，確實可能有效遏止犯罪，但同時也涉及隱私權等問題。他強調，台灣是自由民主法治國家，若要進行相關措施，還需要再評估。

林宜敬進一步說明，此案可分兩方面討論，其一是購買部分品項時，必須先證明身分，另一為購買後留下足夠跡證，以利事後警政機關追溯購買者，也有助阻絕犯罪。

林宜敬說，有安全疑慮的品項，將由各主管機關認定，數發部會跨部會合作，部分品項可能採取實名制。另外，數發部推出數位憑證皮夾，在超商領貨時，可透過此機制進行身分認證。他也提到，數發部22日已與國內主要網路平台開會，討論相關議題。

洪孟楷追問，是否能在一個月內提出初步方向？林宜敬回應，會有相關規畫，但若要實施，可能還牽涉立法層面。

（責任主編：莊儱宇）