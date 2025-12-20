北市隨機攻擊案 潘孟安盼傷者平安、罹難者安息：政府有責任修復社會傷痕

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

北市中正區日前發生隨機攻擊案，27歲兇嫌張文在台北車站放置煙霧彈後，前往中山商圈朝路人揮舞長刀，造成4人死亡（含張文）、多人受傷。對此，總統府秘書長潘孟安今（20）日表示，社會的傷痕，政府有責任共同承擔與修復，請大家給予受害者家屬更多的空間與支持。

總統賴清德今早依序前往臺大醫院、聯醫和平院區、聯醫中興院區探視北市隨機襲擊事件傷者。（潘孟安臉書）

總統賴清德、行政院長卓榮泰今早分別前往台大醫院、聯醫和平院區、聯醫中興院區、內湖三軍總醫院、三軍總醫院松山分院、台北馬偕紀念醫院，慰問北市隨機襲擊事件的傷者及家屬，並在上午11點赴警政署聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告。

潘孟安稍早透過臉書提到，昨晚的暴力襲擊事件，讓社會陷入深沉的哀慟。稍早，賴清德總統已赴前往台大醫院及各院區探視傷者。總統叮囑醫療團隊務必全力救治，並親自慰問家屬。對於不幸罹難的國人，政府致上最深切的哀悼，並將傾全力協助後續事宜。

潘孟安說，總統已指示檢警調單位徹查犯案動機與背景，務必給社會一個真相。針對公共場所的安全防護，政府將即刻強化警力部署與應變速度，杜絕暴力再次發生。社會的傷痕，政府有責任共同承擔與修復。請大家給予受害者家屬更多的空間與支持，讓我們團結彼此，守護這片土地的平靜與安全。願傷者平安，罹難者安息。

