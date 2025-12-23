北市隨機攻擊案 犯嫌張文父母下跪向各界道歉

（中央社記者黃麗芸台北23日電）男子張文在北市隨機攻擊釀嚴重死傷後墜樓不治，檢警今天在台北懷愛館進行遺體解剖。張父和張母首度受訪，連說4次對不起，並下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。

張父表示，張文犯下滔天大禍，對社會造成嚴重損害，也對受害者家屬造成無法彌補的傷害，要向大家說對不起。

2人隨即下跪向社會大眾道歉，張父說，接下來會全力配合司法調查；張母則全程未發一語。

媒體追問張文近年生活狀況和金援等事，張父和張母均未做回應，隨即搭車離去。（編輯：蕭博文）1141223