北市隨機攻擊案 男子網路留言「真的有人做了我想做的事情」 涉恐嚇遭起訴

台北市19日發生隨機攻擊案釀嚴重死傷，引發社會震驚 。桃園市唐姓男子在相關社群貼文下留言「真的有人做了我想做的事情」，桃園地檢署認為涉犯恐嚇公眾罪嫌，2天火速偵結，今天起訴唐男並建請法院從重量刑。

台北市19日發生隨機攻擊案，嫌犯張文在台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈與持刀隨機傷人案，造成3名民眾死亡；嫌犯在誠品南西店再造成多人受傷，接著疑畏罪墜樓不治，共釀4死11傷。

桃園地檢署今天表示，21日接獲台中市政府警察局清水分局通報，51歲唐姓男子在社群軟體Threads上有關北市隨機攻擊案的貼文下方留言「真的有人做了我想做的事情」，涉犯恐嚇公眾罪嫌。

桃檢表示，獲報後立即分案指派「防範恐怖攻擊應變小組」偵辦，並在昨天聯繫清水分局調取相關資料後傳喚唐男到案，經檢察官訊問後，認唐男行為加深社會大眾恐懼，致生危害於公共安全，依涉犯恐嚇公眾罪嫌，今天偵結起訴。

桃檢表示，審酌唐男明知社會才剛因北市隨機攻擊案陷入惶惶不安之際，仍為上開言論加深社會不安，縱使是出於博取關注，但將社會恐慌與公共安危視為可利用的工具，而未將公共安全與他人生命納入行為節制考量，缺乏對於法律的基本尊重，建請法院從重量刑。