北市隨機攻擊案 盧秀燕憂模仿效應 台中全城戒備

男子張文19日在捷運台北車站及中山站周遭丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成4死（含張文）多傷。台中市長盧秀燕今天（22日）表示，擔心模仿效應，台中全城戒備，尤其27日起有樂團五月天演唱會，加緊部署，將在大眾運輸場站、體育藝文場館等96據點提高維安能量。

台北發生隨機攻擊事件，台中市長盧秀燕（前中）22日接受媒體聯訪表示，擔心模仿效應，台中全城戒備，將在大眾運輸場站、體育藝文場館等96據點提高維安能量。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕出席「溪東圖書館」開館啟用典禮時，接受媒體聯訪表示，事件發生後就提高見警率，96個據點包括39個公共大眾運輸場站，如台中捷運、台鐵各站接駁據點等，還有體育場館、藝文場館與指標性商場等，務必做到讓年節活動可盛大舉行。

她說，五月天演唱會27日起在洲際球場登場，接著跨年晚會、嘻哈團體頑童MJ116演唱會等，從幾萬人到幾十萬人，都層層戒備，參與民眾可安心；百貨公司也可加強維安，並調撥人力戒備，在這段時間提高見警率。

台北市19日發生隨機殺人案，嫌犯張文在台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈與持刀隨機傷人案，造成3名民眾死亡；嫌犯在誠品南西店再造成多人受傷，接著疑畏罪墜樓不治，共釀4死11傷。