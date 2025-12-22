北市隨機攻擊案 立委提煙霧彈納管 警政署長：一個月內研議採實名制

台北19日發生隨機攻擊案，27歲男子張文在捷運台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈、持刀隨機傷人，震驚社會。立委今天關切煙霧彈、信號彈等是否要納管，警政署長張榮興回應，煙霧彈等物品牽涉到求救、生存遊戲等狀況，會在一個月內研議是否採取實名制。

張文隨機攻擊案震驚社會，內政部長劉世芳（右）及警政署長張榮興（左）22日列席立法院內政委員會，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。（中央社）

立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳、警政署長張榮興等人，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專案報告，並備質詢。

國民黨立委賴士葆質詢指出，煙霧彈、信號彈是否要納管進槍砲彈藥刀械管制條例。張榮興答詢表示，煙霧彈還牽涉到求救或生存遊戲等狀況，會在一個月內研議是否採取實名制。

國民黨立委張智倫關切，科技執法是否有可能查察嫌犯私藏的攻擊物品。張榮興說，這需要從源頭處理，也就是在高鐵、捷運、台鐵等公共運輸系統的出入口，運用人工智慧（AI）設備檢測危險物品，例如民眾若攜帶槍枝刀械等進入閘門，透過AI設備掃描，第一時間就可以發現。

交通部政務次長伍勝園回應，AI辨識部分大約需要兩個月時間研議，因為入口處人潮多，也要考慮進場旅客所受影響。

民進黨立委張宏陸提及，未來是否能透過AI關注交通場站騷動，就能通報警方掌握，像台中豐原車站已設置相關設備。伍勝園說，過去曾想建制影像辨識，但遭監察院糾正，會在兼顧人權情況下展開研議。

張智倫也詢問，未來如何追蹤並避免模仿犯。衛福部次長呂建德說，社安網主要對象針對貧窮、家暴、兒虐、身障、藥酒癮及精神疾病，此案較特殊，涉及社會孤立、累積長期挫折等狀況，相關動機仍待警政署釐清。不過衛福部長石崇良已指示，將與專家共同檢視非典型與高度突發性個案，會列入未來社安網對象審視，預計三個月內完成。

賴士葆追問，張文是否為社會邊緣人、未來社安網是否會納入大規模殺人案例。呂建德說，「邊緣人」一詞需要嚴格定義，這次案件凸顯兩個案例，包括成人孤立與失聯風險群，因此會召集專家檢視這類型的新興樣態。

此外，國民黨立委牛煦庭質詢，針對有心人士意圖影射、政治操作，請警政署務必強化澄清，針對造謠稱第五縱隊或陸配之子言論咎責。張榮興說「可以」，會依法處理。