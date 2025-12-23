北市隨機攻擊案 蔣萬安：掘地三尺都要找出犯案動機及脈絡

台北市長蔣萬安要求警方，掘地三尺都要找出1219隨機殺人案的犯案動機。（圖：蔣萬安臉書）

台北市本月19日發生隨機殺人案，釀4死11傷，台北市長蔣萬安今（23）日要求警察局，盡快查出犯案動機，「掘地三尺都要找出來」，並指示研擬計畫型無差別攻擊事件的應變指引，加強市民自我保護及應變意識。

北市警察局指出，追查隨機攻擊案嫌犯張文的金流得知，民國112年8月從保全公司離職後便無收入，僅靠薪資存款和母親金援，生前幾乎用罄存款，帳戶餘額僅剩39元。

專案小組清查張文犯案用相關裝備、犯案工具及刀械來源，都是從購物平台網購，再到超商或相關門市取貨，全案共查扣13把刀械，其中3把長刀的價格分別為2300元至2700元不等，還有10把短刀的價格則分別為600餘元。

至於做案用的筆電，由於已遭張文燒毀，刑事局鑑識仍在盡力解密硬碟資料，平板電腦也委由業者協請美國廠商協助破解中。

北市警方為盡快釐清張文的犯案動機，公布「孤狼檢舉專線」，呼籲民眾若知其犯罪工具、交往情形、薪資財務與酬庸或打工地點等相關資訊，請撥打檢舉專線「02-23817263」或「110」報案專線。

◆《中廣新聞》提醒您，拒絕暴力請撥打110，未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。