北市隨機攻擊案 警初判凶嫌無共犯 未曾遭霸凌 畏罪墜樓非失足

27歲無業張文去年12月19日在台北捷運台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈、持刀殺人，共造成3人死亡、多人受傷，嫌犯最後自捷運中山站旁誠品南西店頂樓墜樓不治。

案發後檢警組專案小組全力偵辦，追溯金流、犯罪過程與人際網絡等。依專案小組初查結果顯示，凶嫌陸續買防毒面罩、煙霧彈、汽油桶、瓦斯罐與甲醇等犯案工具，預擬犯案計畫，規畫時程約一年半，研判是預謀犯案。

此外，專案小組初步調查發現，凶嫌犯案前，先燒毀租屋處內的筆記型電腦等，加上存摺內的金額僅剩零頭，最終逃逸路線選在百貨公司的六樓，另從凶嫌自高處落地時的角度等研判，非失足意外，企圖阻止被檢警後續追查。

專案小組也釐清凶嫌就學、從軍與工作狀況，訪查發現凶嫌在校及軍中未遇霸凌案，可能是有其他因素，導致凶嫌預謀性計畫犯案。

專案小組破解凶嫌存放在網路雲端相關資料初步發現，凶嫌策畫犯罪計畫縝密，幾乎按步驟執行，但未發現最終逃逸路線，更可確定是獨自犯案。

專案小組積極訪查調閱與凶嫌相關大量資訊，仍無過多實證可釐清凶嫌犯案真實動機，但相關調查仍在持續，初估最終報告可望近期出爐。

