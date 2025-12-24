北市隨機攻擊案 警方重回誠品南西店3D重建現場

（中央社記者黃麗芸台北24日電）男子張文19日在北市進行預謀隨機攻擊事件釀嚴重死傷。檢警昨天進行其遺體解剖後，為釐清更多案情疑點和尋找其他跡證，專案小組今天上午重回誠品南西店進行3D重建現場。

27歲男子張文19日在捷運台北車站及中山站周遭丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成4死（含張文）多傷，但案件仍有多處疑點。

檢警昨天在台北懷愛館進行遺體解剖，據悉，法醫初判其為自殺。張父和張母受訪時連說4次對不起，並哽咽下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。

由於案件仍有諸多疑點待釐清，專案小組今天上午8時許重回誠品南西店進行3D重建現場，希望藉此找到更多跡證，以釐清犯案動機和相關疑點，目前現場仍在進行中。

根據市警局刑事鑑識中心新聞訊息顯示，為完整記錄及保存現場狀況，專案小組運用3D雷射掃描儀，快速、完整且精準擷取案發現場空間、環境及物件立體座標及影像，以利後續還原犯罪過程。

同時，專案小組所使用得3D雷射掃描儀掃描距離可達150公尺、掃描速度每秒200萬點，高精度掃描約10分鐘可完整擷取空間座標、雷射反射強度及RGB影像，可精確完整記錄刑案現場狀況，進一步進行分析、還原與重建。

另一方面，據專案小組調查了解，張文事前曾透過訂房網站擬同時預訂捷運中山站附近2間旅宿，疑因帳戶金額不足未果，才前往其中1間旅館現場訂房。

針對外界質疑張文可能原先還有其他後續攻擊行動，專案小組表示，依目前證據顯示只有北車和誠品南西店兩個目標。（編輯：李淑華）1141224