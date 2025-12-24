北市隨機攻擊案 警重回誠品南西店 進行3D重建犯案現場
台北市19日發生隨機攻擊案，釀多人死傷，嫌犯最終墜樓身亡。檢警昨天進行遺體解剖，法醫初判為自殺，為釐清案情疑點和及犯案動機等，專案小組今天（24日）上午重回事發地點誠品南西店，進行3D重建現場，以利還原犯罪過程。另外，外界質疑嫌犯原先有計畫其他的攻擊行動？專案小組說，目前證據顯示只有台北車站和誠品南西店兩個目標。
27歲男子張文19日在捷運台北車站及中山站周遭丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成3名民眾死亡、多人受傷，案件目前仍有多處疑點。
檢警昨天在台北懷愛館進行遺體解剖，據悉，法醫初判其為自殺。張父和張母受訪時連說四次對不起，並哽咽下跪，向社會大眾及受害者家屬致歉。
由於案件仍有諸多疑點待釐清，專案小組今天上午8時許，重回誠品南西店，進行3D重建現場，希望藉此找到更多跡證，釐清犯案動機和疑點，目前現場仍在進行中。
根據市警局刑事鑑識中心新聞訊息顯示，為完整記錄、保存現場狀況，專案小組運用3D雷射掃描儀，快速、完整且精準擷取案發現場空間、環境及物件立體座標及影像，可精確完整記錄刑案狀況，以利還原犯罪過程。
另一方面，據專案小組調查了解，張文事前曾透過訂房網站，擬同時預訂捷運中山站附近的兩間旅宿，疑因帳戶金額不足未果，才前往其中的一間旅館現場訂房。
針對外界質疑張文可能原先還有其他後續的攻擊行動？專案小組表示，依目前證據顯示，只有台北車站和誠品南西店兩個目標。
台北市19日發生隨機殺人案，嫌犯張文在台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈與持刀隨機傷人案，造成3名民眾死亡；嫌犯在誠品南西店再造成多人受傷，接著疑畏罪墜樓不治，共釀4死11傷。
（責任主編：莊儱宇）
