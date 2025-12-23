北市隨機攻擊案 金管會：意外險理賠應無問題

（中央社記者蘇思云台北23日電）台北車站與中山商圈19日發生隨機攻擊事件，釀多人死傷。金管會今天表示，北捷有投保旅客運送責任保險，這部分由產險公司共保方式承保，每1人身體傷亡最高新台幣500萬元，如果個人投保一般傷害保險（意外險），碰到刺殺狀況，理賠上應較無問題。

台北捷運台北車站、中山站周邊19日接連發生投擲煙霧彈、持刀傷人案，共造成3名民眾死亡、多人受傷，犯嫌張文最後自捷運中山站旁誠品南西店頂樓墜樓不治。

金管會保險局副局長蔡火炎在例行記者會上說明，台北大眾捷運有投保大眾捷運系統旅客運送保險，由產險公司共保方式承保，此案每一人身體傷亡最高500萬元，每一意外事故傷亡最高2.5億元，每人就診住院醫療慰問金最高5萬元，每人死亡慰問金最高10萬元，每一意外事故慰問金最高30萬元。

蔡火炎指出，依契約內容，旅客在捷運車站範圍內，因第3人故意過失造成的死亡受傷或財物毀損，北捷對受害人或請求權人負賠償責任時，承保的保險公司會依約進行理賠。

以誠品生活南西店狀況來看，蔡火炎說，誠品要依法有應負擔賠償責任時，責任保險才會啟動理賠，相關保險公司也已啟動保戶關懷措施，等北捷提供資料後會儘速理賠，保險局也會持續關注此案，適時提供協助。

針對北市隨機攻擊案個人意外險是否可理賠，蔡火炎表示，如果個人投保一般傷害保險（意外險），碰到刺殺狀況，理賠上應較無問題。（編輯：林淑媛）1141223