北市隨機攻擊案4死！維安升級措施一次看 北捷亡者500萬撫卹金

台北市長蔣萬安今上午召開緊急維安應變小組會議。（鏡報李智為）

台北捷運北車、中山站發生隨機攻擊案，包含凶嫌張文在內4人死亡，11人受傷，台北市長蔣萬安今（20日）上午召開緊急維安應變小組會議，宣布相關應處措施，包括戒備升級、見警率提高，跨年等將加派霹靂小組、防爆車等，加強維安。

至於有關傷亡者撫卹，蔣萬安證實北捷部分確定會給亡者500萬的補償金，另外就在北車英勇阻擋犯嫌的57歲余男，將從寬、從優給予撫卹及後續補償。

北市維安升級有哪些具體作為？

蔣萬安受訪說明，他已要求警察局相關單位從即刻起，針對北市接下來各商圈人潮聚集的地方，戒備全面升級，全市升級。因此不單是增加警力，警察同仁全副武裝，該有的必備裝備全部出動，還有包括警車以及精良的包括特勤小組等，在各重要的商圈，人潮聚集地，都一定要加強戒備。

廣告 廣告

場域部分，蔣萬安說，包含北車、中山站、西門商圈、信義商圈等，這些年輕人或人潮聚集地，特別是在週六、週日，以及夜間包括各夜店，還有包括花博MAJI酒吧、市集等，全面進行加強臨檢以及見警率的提高。

演唱會也要防！ 恐加裝安檢門

有關接下來大型活動，如路跑、演唱會同樣全面升級戒備。蔣萬安強調，包括演唱會必要時也會有包括安檢門等相關措施，以及對於各捷運站人潮出入的包括松山車站、台北車站等，相關的偵測爆破物等相關的作為都會全面進行。

各捷運站加強巡邏、演練

蔣萬安說，另外市府已要求捷運警察局、捷運公司，針對各捷運站除加強警力保全外，也會進行全線各站點高強度演練，包括疏散以及這種無差別攻擊強度事件，一旦發生的各項演練。

傷亡者撫卹如何處理？

有關傷者與亡者家屬撫卹與協助，蔣萬安說明，包括社會局社工已經啟動，並已建立了聯繫窗口，包括後續的心理諮商、補償、法律諮詢，還有針對全市民眾的「安心專線」也已經啟動上線。

蔣萬安進一步說明，第一，市府已與犯罪被害人保護協會建立的窗口，正在協助申請相關的補償金。第二是保險部分，捷運公司以及誠品南西店，法務局即刻建立了窗口，以及正在整合相關的保險，「北捷這邊已經確定，對於亡者會有500萬的補償金。」

蔣萬安說，另根據台北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例，針對在北車M7，57歲英勇制止嫌犯的余男，符合自治條例的規定，「我們會從寬、從優給予撫卹以及後續的補償。」

蔣萬安表示，民政體系上各區長也會即刻啟動民政的各方協助，生活起居的照料，對於家屬的慰問等等，會持續長時間的給予相關的協助。

跨年維安全面升級 規劃霹靂小組駐守

最後是大型活動如跨年，警察局已規劃，現場會派特勤小組（霹靂小組）警力並向中央申請相關的保安警力，還有防爆車、偵爆犬，還有相關的場檢，場地檢查，以及車阻，全面加強維安以及警戒的升級。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

更多鏡週刊報導

有片／追捕過程曝光！揭張文冷血犯案時間軸 警證實：凶嫌僅1人

有片／賴清德赴醫院探視傷患！ 下令全面徹查真相：給社會交代

犯案動線一次看！張文隨機殺人前「折返租屋處」縱火 畫面曝光