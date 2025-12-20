北市隨機攻擊案4死11傷！檢警完成相驗程序 家屬沒異議

台北市於昨（19）日發生震驚社會的隨機攻擊事件，27歲男子張文於北車及北捷中山站附近丟擲煙霧彈並持刀隨機攻擊，導致至少4人死亡、11人受傷。死者包括57歲余男、37歲蕭男、37歲王男及兇嫌張文本人。檢警於今（20）日完成對死者及嫌犯遺體的相驗程序，家屬對死因未提出異議。

張文父母現身二殯。（圖/中天新聞）

根據檢警調查，張文於19日下午3點左右在中山區多處縱火，隨後於4時許在中正區租屋處再度縱火，並於傍晚5時許在台北車站及北捷中山站丟擲煙霧彈並持刀行兇。事件發生時，57歲的余男勇於阻止張文行凶，不幸中刀身亡。其他死者中，蕭男主要死於頸部刀傷，王男則因胸腹部刀傷喪命。張文因墜樓重傷死亡，但墜樓原因目前尚未明確，具體行兇動機警方仍在調查。

事發後，檢警兵分三路，於20日上午10點針對3名死者進行遺體相驗，並由蕭男胞姊、王男胞兄及張文父母到場配合，檢察官也到了現場相驗，相關程序於中午前完成，家屬均對死因未提出異議。

檢察官只說謝謝便離開。（圖/中天新聞）

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

