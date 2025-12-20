北市隨機攻擊釀死傷 網友分享高鐵座椅巧思：緊急時可當盾牌

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

台北市昨（19）日發生隨機攻擊事件，連同嫌犯張文在內共造成4人死亡、11人受傷，消息震驚全台，也讓不少民眾重新關注公共運輸安全。一名網友分享，高鐵列車的座椅坐墊其實可以拆卸，若遇到緊急狀況，可暫時作為防護使用，貼文曝光後引發熱烈討論。

一名網友分享，高鐵列車的座椅坐墊其實可以拆卸，若遇到緊急狀況，可暫時作為防護使用。（示意圖／Unsplash）

一名網友在Threads轉貼相關新聞指出，日本JR為因應隨機攻擊事件，新幹線座椅坐墊可拆下作為防護，而台灣高鐵的座椅設計同樣具備可拆卸功能，在突發狀況下，旅客可視情況拿來阻擋攻擊。

事實上，台灣高鐵的設計來自日本新幹線N700S系電聯車，從座椅前方將坐墊往上抬，就可以輕鬆將坐墊拆下來。可拆卸的設計，原本是為了方便更換髒掉的坐墊，而這樣的設計也順勢讓椅墊成為危急時刻的防身工具。

貼文曝光後，許多網友留言表示「實測可拆！而且很輕、厚度也夠」、「剛好坐在高鐵上滑到這篇，剛剛試拉一下，底下應該是魔鬼氈，很輕鬆就拿得起來」、「之前不小心拿起來還在想為什麼不鎖緊，原來有這層用意」、「推！連96分鐘劇組都不知道的保命知識」、「這貼文很實用！非常感謝」。



