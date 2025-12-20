北市隨機攻擊「民眾目睹嚇壞」 衛生局啟動心理諮詢安心方案！有壓力快求助

北市隨機攻擊案發生後，衛生局啟動「心理諮詢安心方案」，市長蔣萬安也赴醫院探視傷者。（翻攝畫面、市府提供）

台北車站、中山站，昨（19日）晚發生隨機砍人案，頓時民眾嚇壞倉皇逃生，更有民眾目睹犯案過程，恐產生驚嚇、焦慮、不安或睡眠困擾等心理反應。北市衛生局對此已即刻啟動「心理諮詢安心方案」，整合線上與實體心理健康資源，提供市民即時、可近且安心的心理支持服務。

心理創傷、內心有壓力？ 快求助衛生局

北市衛生局局長黃建華表示，突發事件雖已由相關單位迅速處理，但心理影響可能在事後逐步浮現，呼籲市民留意自身與親友情緒狀態，若感到持續不安、反覆回想事件、心悸或失眠，皆屬常見壓力反應，及早求助有助於心理復原。衛生局即刻整合專業資源，推出安心方案以保障民眾心理健康。

心理諮詢安心方案如下：

24 小時心理支持電話：民眾可撥打社區心理衛生中心24小時服務專線(02-33937885)或衛福部安心專線「1925」尋求免費心理諮商與情緒支持。 線上心理諮詢資源：為擴大服務覆蓋面並降低心理支持的障礙，衛生局整合並強化多項線上心理諮詢資源，提供民眾隨時可使用、保密安全的心理支持平台，讓需要幫助的市民無論身處何地均可獲得陪伴與專業協助。

防事件重演 北市警加強巡邏維安

台北市長蔣萬安表示，第一時間市府即刻成立「1219臺北市緊急維安應變專案小組」，緊急召開跨局處會議，由他親自主持、彙整各局處資訊，今早也會再次召開會議，親自緊盯進度。

醫療救援部分，市府即刻給予全面的救助。他也親自前往臺大、馬偕、新光醫院了解狀況、慰問家屬。針對傷亡民眾，我已要求社會局採一案一社工、專人陪同並啟動醫療綠色通道，給予受害者及家屬醫療、心理、法律、慰問、保險等各項協助。

為了保障市民安全、穩定社會秩序，蔣萬安已即刻要求警察局及各單位，加強全市維安戒備及巡檢機制，提高臺北市各車站、捷運站、商圈、人潮聚集處、各類大型活動的見警率。捷運站每日將動員70名警力，並向中央警政署請派85名維安警力。

