北市隨機攻擊！男疑被偷拍情緒失控 持螺絲起子攻擊路人

46歲廖姓男子在北市街頭懷疑被偷拍，突情緒失控，持螺絲起子揮動攻擊，嚇壞路過民眾。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台北市大安區昨(7)日晚間發生一起攻擊事件！李姓男子等5名補習班同學在敦化南路一段巷內拍攝微電影作業時，遭陌生男子持螺絲起子嗆聲、攻擊，所幸眾人合力將他壓制，僅2人受輕傷，無生命危險。

台北市大安區昨日晚間5時許，28歲李男、31歲張男及48歲謝男等5人，到敦化南路一段巷弄內拍攝微電影作業，遭46歲的廖姓男子路過時質疑「是不是在瞪我」，多次嗆聲並持螺絲起子抵住謝男腰部威脅，稱「再不走就捅人」。李男等人見狀連忙道歉準備離去，但廖男情緒突失控，追上前刺破張男外套並揮動螺絲起子攻擊。

現場民眾見狀加入協助，眾人合力壓制廖男。警方獲報趕抵，發現李男雙手擦挫傷、張男雙手及左手擦挫傷，立即協助2人送往仁愛醫院治療，無生命危險。

警方指出，獲報後出動快打警力趕抵現場，廖男當時情緒激動，疑精神狀況不穩，員警遂對其實施管束並送往市立聯合醫院松德院區評估。警詢後將依傷害、毀損罪嫌函送北檢偵辦。警方呼籲，民眾遇到糾紛應保持冷靜並撥打110報案，警方將持續加強巡邏，維護市民安全。

廖姓男子持螺絲起子揮動攻擊，遭一旁民眾合力壓制。 圖：翻攝畫面