北市隨機攻擊4死 行政院12/26擬提跨年人潮群聚「強化安全方案」

記者劉秀敏／台北報導

行政院副秘書長阮昭雄（圖／翻攝自阮昭雄臉書）

北捷台北車站、中山商圈19日發生隨機攻擊事件，連同墜樓身亡的兇嫌張文在內共造成4死11傷，震驚全台。行政院副秘書長阮昭雄今（24）日於民進黨中執會預告，週五加開的行政院會中，內政部、交通部針對重大交通結點及聖誕、跨年等人潮群聚活動提出「強化安全方案」。

民進黨今日召開中執會，據與會人士透露，阮昭雄於會中表示，本週五加開的行政院會當中，內政部與交通部將提出重大交通節點，以及聖誕跨年等人潮群聚活動的強化安全方案；陸委會與內政部也將提出《兩岸人民關係條例》修正草案，為國安相關修法的一部分。

據轉述，阮昭雄於會中也提到，明年元旦新制上路方面，包括最低工資調漲、牌照稅減免、婚育宅擴大補貼、育嬰假、文化禮金常態化等。此外，行政院原訂本週召開記者會，向社會宣傳明年度總預算持續卡關，將有哪些新興計畫受到衝擊，但因近日北捷重大公安事故，記者會將順延至下週。

而在黨務報告方面，秘書長徐國勇提到，黨中央近日接到許多民眾來電表示，明天是行憲紀念日，國民黨推動國定假日放假，現在卻一直攻擊憲法法庭，許多民眾來電表達對國民黨攻擊憲法法庭的不滿。

另一方面，會中也提及南投、基隆、苗栗、嘉義市等縣市的議員提名席次問題，據轉述，各縣市議員提名人數授權地方黨部規劃，經討論後提報中執會報准通過。黨主席賴清德與黨的方向，都是希望地方擴大經營，希望提名人數要比現任人數多，會中也一一了解各區有哪些狀況。

