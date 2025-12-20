北市隨機攻擊4死 賴清德：全面徹查嫌犯、加強警力部署

賴總統指示徹查嫌犯張文犯案動機，公共場所加強警力部署。（圖：張柏仲攝）

台北市昨天傍晚發生張文隨機攻擊事件，含嫌犯共造成4死11傷。賴清德總統今天（20日）上午前往台大醫院探視傷者後表示，已經要求檢警調相關單位，徹查嫌犯背景、動機以及是否有共犯。未來政府將在公共場所以及人流眾多的地方，加強部署警力，而且快打部隊，一旦有事情發生的時候，能夠即時發揮功能。

賴清德說，首先，他要針對昨天晚上這起駭人的暴力攻擊事件中不幸往生的民眾表達哀悼，並且慰問家屬，也感謝台大醫院、三軍總醫院、各大醫院，盡全力搶救傷患，同時他也要對在這個事件過程中，奮勇阻止歹徒進一步攻擊周邊民眾的人，表達感謝跟敬意，你們展現了英勇的行為，令人欽佩。

賴清德表示，已經要求檢警調相關單位，務必針對歹徒個人的背景、犯案的動機、有沒有共犯、背後有沒有人指使，一定要進行全面深入徹底的調查，並且將真相向社會交代。他說，未來政府會以這起事件為鑑，在公共場所以及人流眾多的地方，一定要加強部署警力，而且快打部隊，一旦有事情發生的時候，能夠即時發揮功能，讓民眾可以得到保護。

台大醫院指出，昨晚有2位傷患送到台大，一位到院前已死亡，主因左胸穿刺傷，傷及左背及左心房，內部大量出血不治；另一位昨晚7點15分送達，左頸部有刀傷撕裂傷，經縫合手術，沒有傷及內部器官，正在加護病房觀察，神智清楚，只是略顯疲憊。

根據衛福部公布最新傷病患收治情形，27歲嫌犯張文昨天在捷運台北車站及中山站犯下連續無差別攻擊事件，到今天上午6點25分，這起事件共造成15人送醫，包括嫌犯在內已有4人不治，其他11人受傷，其中還有6人留院治療，包含2人在加護病房觀察中。