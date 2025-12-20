北市隨機殺人引恐慌 老闆暖心喊話：搭計程車上下班「錢算我的」

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

台北市昨（19）日發生隨機殺人事件，造成4死11傷，讓不少民眾感到恐慌。一名網友在社群平台分享LINE對話截圖，只見老闆在群組中表示，若近期搭捷運上下班感到害怕，可改搭計程車，「錢算我的！」文章曝光後引發討論，網友紛紛表示，「太帥了吧！」

一名網友在Threads貼出對話內容，老闆在群組中發言，「近期如果大家上下班搭捷運會覺得不安、害怕，搭計程車上下班都沒關係，錢算我的，私下跟我請款，我不想任何人有風險，害怕的情緒上下班。」

該名網友忍不住稱讚「老闆，帥爆！」而老闆本人也現身留言區回應，表示自己能做的不多，保護好團隊成員是責任所在，留言迅速吸引超過3千人按讚。

不少網友留言大讚老闆作法貼心又霸氣，直呼「這種老闆提著燈籠也難找」、「把員工當家人真的很難得」、「不要那麼帥好不好」、「超級霸氣！欣賞這個老闆！」、「推爆！！！ 最後一句太霸氣了，大家都要平安」、「差點哭出來～ 這老闆怎麼這麽貼心啦」。

不過，也有網友感嘆對比強烈，「我公司就在中山附近，事發的時候我們都還在上班，到現在晚上11點多了，沒有任何一位主管在群組發任何消息，怎麼可以差這麼多」、「永遠都是別人的老闆」、「別人的老闆總不會讓人失望」。

