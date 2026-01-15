北市隨機殺人案偵結 北檢下午2時召開記者會說明

（中央社記者林長順台北15日電）台北地檢署偵辦北市隨機殺人案，今天偵查終結，由於兇嫌張文已死亡，獲不起訴處分。北檢將於下午2時與警方在5樓會議室召開記者會，對外說明案情。

27歲、無業的張文於去年12月19日在台北捷運台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈、持刀殺人，共造成3人死亡、多人受傷，張文最後自捷運中山站旁誠品南西店頂樓墜樓不治。（編輯：李亨山）1150115

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。