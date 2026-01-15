北市隨機殺人案偵結 嫌犯規畫近2年 當日四度縱火五次變裝

台北市去年12月19日發生隨機殺人案，釀多人死傷，台北地檢署今天偵查終結，由於嫌犯已死亡，獲不起訴處分。北檢下午2時與警方召開記者會表示，本案為嫌犯個人單獨長期籌畫犯案，並未有其他組織及共犯成員參與情事。針對其犯罪動機，檢警根據相關資料研判，應屬追求象徵性發聲，引起社會關注、震撼的「結合高度計畫性表達式犯罪」。北檢也指出，嫌犯個性壓抑、人際關係貧乏，具反社會人格，與家人疏遠，求學、服役期間並未遭到霸凌。

北檢記者會現場畫面

廣告 廣告

台北地檢署15日舉行「1219專案張姓被告殺人等案件」偵結記者會，襄閱主任檢察官兼發言人高一書說明偵查結果。（中央社）

台北市去年12月19日發生隨機殺人案，嫌犯張文在捷運台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈、持刀隨機傷人，造成3名民眾死亡；嫌犯在誠品南西店再造成多人受傷，接著墜樓不治，共釀4死11傷。

嫌犯個人長期策畫犯案、無共犯

北檢指出，嫌犯涉犯槍砲彈藥刀械管制條例未經許可於車站、公共場所持有管制刀械，及刑法恐嚇公眾、放火燒燬現有人所在之建築物未遂、放火燒燬住宅等以外之他人所有物、放火燒燬住宅等以外之自己所有物、殺人、殺人未遂、預備殺人等罪嫌。然因被告已死亡，依法為不起訴處分。

檢警調查，嫌犯自民國109年起，資金僅來自於母親及個人薪資所得等，總計新台幣198萬6961元，查無其他不明資金來源。嫌犯自112年8月28日將中華郵政及元大銀行帳戶內款項全數提領後，直到去年12月19日案發前，統計可動用資金共計96萬7438元。

檢警清查嫌犯在此期間的資金支出情形，除了去年1月12日、13日分別匯款共4萬8200元購買軍用仿真煙霧彈外，嫌犯購買本案主要犯罪所用之物，如刀具、電動磨刀機、製作汽油彈的玻璃瓶、白蠟、白色實心聚苯乙烯球（即保麗龍），以及防毒面具、戰術手套、多功能戰術背心、防風打火機等物，均自露天拍賣及蝦皮購物網站平台購入，合計3萬7563元。

台北地檢署15日舉行「1219專案張姓被告殺人等案件」偵結記者會，公布嫌犯變裝犯案過程。（圖取自四季直播）

另外，嫌犯自112年8月29日至去年12月房租支出30萬1108元、押金3萬4000元；另其他自網路購物貨到付款現金支出1969元、中華郵政VISA金融卡消費支出計16萬6786元、於公園路租屋處扣押剩餘現金1434元，其餘37萬6378元應是在失業期間（112年8月29日至去年12月19日，共計844天）個人生活支出，平均每日約445.9元。

檢警認為，由此可見，嫌犯手頭資金足以支應本案犯行，應無需他人再行支應，也未見組織、共犯挹注異常金流情形。

檢方表示，根據監視器影像、車辦紀錄、YouBike使用紀錄及悠遊卡使用紀錄中，均為嫌犯單獨一人，查無其他共犯身影。根據嫌犯共3個手機門號的通聯紀錄、所使用通訊軟體或社群帳號Line、Facebook、Discord、Reddit等，均未見明顯發文、互動或持續對話，查無與其他組織或共犯聯繫。

台北地檢署15日舉行「1219專案張姓被告殺人等案件」偵結記者會，台北市警局刑事警察大隊大隊長盧俊宏（圖）說明調查結果，指嫌犯無與他人聯繫共謀，獨自進行犯罪計畫。（中央社）

犯案當日 嫌犯四度縱火五次變裝

檢方指出，嫌犯將攻擊計畫書存於Google帳號雲端文件，自去年10月5日創建以來，反覆編輯直至去年12月16日止，檢視及編輯紀錄共計61筆，經檢視該文件「存取權限」與「編輯紀錄」，均為嫌犯個人申請的單一帳號存取編輯，未見有將該攻擊計畫文件分享他人共用的情況。

檢方認定，本案犯行均為嫌犯個人自行單獨長期籌備策畫犯案，顯非受犯罪組織、宗教、境外勢力或其他共犯指示、教唆或動員所致。

檢方調閱監視器發現，嫌犯在12月19日犯案當日四度縱火、五度變裝，北檢新聞稿中也提到，嫌犯在雲端硬碟中留有攻擊計畫書，當中勘查相關地圖平面圖，且頻繁關注天氣預報，搜尋、瀏覽「聖誕節」、「人流」的資訊，顯見被告具高度計畫性與反覆確認特徵，足認被告係經長期、縝密、周延之預謀本案犯行。

本案發生後，台灣高檢署責成全國各地檢署成立「防範危害公眾攻擊應變小組」專責處理涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所的恐嚇及危害公眾安全相關案件，即時啟動通報及應處作為，直到今年1月14日止，各地檢署偵辦相關案件共51件，尚查無與嫌犯有所關連。

嫌犯具殺人犯意 2年前開始規畫

北檢新聞稿指出，嫌犯於112年12月17日前某時萌生暴力攻擊意念，自113年1月起，長期進行犯案的事前準備與規畫，多次搜尋「隨機傷人事件」相關字串，並於113年4月開始陸續購入長、短刀具；於113年6月至同年12月間，多關注台中捷運隨機傷人案相關新聞報導，114年初轉為關注台北捷運殺人案凶嫌鄭捷的相關議題，應可推論受這些案件影響，顯有參考手法隨機殺人的想法與意圖。

檢警追查，嫌犯於114年1月起，陸續購入煙霧彈、汽油桶、甲醇、護目鏡、戰術背心、打火機等物品，並搜尋如何製造投擲式汽油彈等資訊，擬定「攻擊計畫書」期程，搜尋北捷平面圖，於地圖上標示預計投放煙霧彈、凝固式汽油彈的位置，並親自探勘現場路線。

檢警認為，嫌犯選擇犯罪工具，不僅僅單純以刀械攻擊，更規畫具備大範圍殺傷力的縱火攻擊，針對製作流程與攻擊點位進行高度專業化、具體化的規畫，顯見其具有追求大規模傷亡的殺人犯意。

此外，嫌犯所使用的長刀長約28公分，具有極強殺傷力，配備的蘭博6號雙刃刺刀屬管制刀械。檢警也發現，死者及被害人的傷勢，均分別位在或緊臨胸腔、頸部等要害部位，顯見嫌犯持刀朝人體重要部位攻擊，足認確有殺人犯意甚明。

嫌犯兄卡片提及曾遭霸凌 北檢查無事證

另據北檢新聞稿，調查期間，檢警曾以證人身分傳訊嫌犯的國中、高職、大學同學，服志願役期間的薛姓班長、任職保全時的張姓同事，佐證其個性內向、木訥、壓抑。檢視嫌犯名下Line、Facebook、Discord等社群帳號，顯示其社群參與程度有限，於大學畢業、就業期間的社交人際關係呈現相當貧乏狀態。

檢警也約談嫌犯的胞兄及父母，並調閱嫌犯手機門號雙向通聯，及檢視其三星平板、iPad平板、iPhone 8 Plus手機的數位採證鑑識檔案資料，看出嫌犯與家人關係疏離，尤其在民國110年6月間自工作離職後，幾乎與家人斷聯。

檢方表示，嫌犯任職保全時的張姓同事證稱，對他有印象講要殺人之類的話；嫌犯的大學同學也表示，嫌犯曾提及「想在死之前幹一票大的」等語。

檢方認為，嫌犯長期以來與父母失聯，與手足疏離，家庭關係明顯斷裂、現實社交圈極度貧乏，處於極度疏離、社會孤立的狀態。

嫌犯胞兄事發後也曾在台北車站獻花，並留下卡片，內容提到嫌犯疑似於求學、軍旅生活遭霸凌。不過，胞兄作證時表示這是他的「猜測」。檢方根據大學同學、軍中班長等人的證詞，表示未見聞嫌犯在大學、服役期間有遭霸凌情形，目前也查無其求學、服役期間遭霸凌的相關事證。

檢警分析犯案動機 為追求社會關注的「高度計畫性表達式犯罪」

針對嫌犯的犯案動機，主任檢察官曾揚嶺表示，由於被告已死亡，無從以訊問方式確認內心犯案動機，但檢警窮盡調查所得資料、相關證據、學者教授意見共同鑑定。曾揚嶺指出，專案小組調查嫌犯成長背景及心理狀態，認為他對於制度化、責任式的職場環境適應不良，產生高度不安，出現退縮與逃避行為；在就學、就業不符合個人及家人期待之下，長期缺乏關懷支持，伴隨社會退縮、逃避、孤立等複合式的因素，加深反社會情結。

曾揚嶺說，嫌犯是長期事前準備及策畫，並非典型衝動型犯罪，被告行為與表達式犯罪所強調的手段高度一致，且被告在捷運台北車站攻擊後返回旅館時，還有搜尋、觀看相關網路即時新聞報導，除透過新聞關注個人身分、行蹤是否已被掌握外，也有關注其行為形成社會關注程度的意涵。

曾揚嶺表示，檢警認為，嫌犯行為並非單純滿足暴力犯罪衝動，而是將犯罪本身視同向社會表達，宣告自身存在的表達式犯罪，試圖透過擴大社會震撼來表達自身存在及影響力。

曾揚嶺指出，檢警綜合研判嫌犯的犯罪動機，可以發現其行為非政治性恐怖攻擊組織活動，而是高度計畫選擇人潮聚集、交通樞紐，追求象徵性發聲，引起社會關注、震撼的「表達式犯罪」。

曾揚嶺說，本案具有明顯、縝密、長期的事前準備與規畫，顯示嫌犯並非典型反社會性人格呈現的衝動性、短視性特質，因此，本案犯罪動機應理解為「追求最大社會張力與象徵結果的表達式犯罪」，其核心是結合高度計畫的表達式犯罪。

另外，針對嫌犯涉犯妨害兵役治罪條例部分，台灣桃園地方檢察署表示，嫌犯由於遷移戶籍未申報，導致應於民國113年11月25日報到的教育召集令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，去年7月11日被發布通緝，由於嫌犯已死亡，今天稍早偵結以不起訴處分。

（責任主編：莊儱宇）

Yahoo奇摩關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。若需相關協助，請撥打下列專線：

※ 衛福部24小時安心專線：1925（依舊愛我）

※ 衛福部各縣市衛生局免費心理諮商服務專線

※ 衛福部15-45歲心理健康支持方案官網

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 男性關懷專線：0800-013-999

※ 家庭教育諮詢專線：412-8185