北市隨機殺人案偵結 涉妨害兵役尚未結案

（中央社記者葉臻桃園15日電）北市隨機殺人案今天偵查終結，由於兇嫌張文已死亡，台北地檢署以不起訴處分；張文涉犯妨害兵役治罪條例部分，桃園地檢署也將以不起訴處分，但截至目前尚未結案。

27歲、無業的張文於去年12月19日在台北捷運台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈、持刀殺人，共造成3人死亡、多人受傷，張文最後自捷運中山站旁誠品南西店頂樓墜樓不治。

台灣桃園地方檢察署表示，張男由於遷戶籍未申報，導致教召令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例，去年7月被發布通緝，由於張男已死亡，兵役案部分檢察官將以不起訴處分，截至目前尚未結案。（編輯：龍柏安）1150115

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。