北市隨機殺人案偵結 北檢：犯罪動機分析為「高度計畫性表達式犯罪」
北檢：嫌犯個性壓抑人際關係貧乏、具反社會人格
台北市去年12月19日發生隨機殺人案，釀多人死傷，台北地檢署今天偵查終結，由於嫌犯已死亡，獲不起訴處分。北檢下午2時與警方召開記者會表示，本案為嫌犯個人單獨長期籌畫犯案，並未有其他組織及共犯成員參與情事。針對其犯罪動機，檢警根據相關資料研判，應屬追求象徵性發聲，引起社會關注、震撼的「結合高度計畫性表達式犯罪」。北檢也指出，嫌犯個性壓抑、人際關係貧乏，具反社會人格，與家人疏遠，求學、服役期間並未遭到霸凌。
北檢記者會現場畫面
北檢：嫌犯個人長期策畫犯案、無共犯
北檢指出，嫌犯涉犯槍砲彈藥刀械管制條例未經許可於車站、公共場所持有管制刀械，及刑法恐嚇公眾、放火燒燬現有人所在之建築物未遂、放火燒燬住宅等以外之他人所有物、放火燒燬住宅等以外之自己所有物、殺人、殺人未遂、預備殺人等罪嫌。然因被告已死亡，依法為不起訴處分。
檢警調查，嫌犯自民國109年起，資金僅來自於母親及個人薪資所得等，總計新台幣198萬6961元，查無其他不明資金來源。嫌犯自112年8月28日將中華郵政及元大銀行帳戶內款項全數提領後，直到去年12月19日案發前，統計可動用資金共計96萬7438元。
檢警清查嫌犯在此期間的資金支出情形，除了去年1月12日、13日分別匯款共4萬8200元購買軍用仿真煙霧彈外，嫌犯購買本案主要犯罪所用之物，如刀具、電動磨刀機、製作汽油彈的玻璃瓶、白蠟、白色實心聚苯乙烯球（即保麗龍），以及防毒面具、戰術手套、多功能戰術背心、防風打火機等物，均自露天拍賣及蝦皮購物網站平台購入，合計3萬7563元。
另外，嫌犯自112年8月29日至去年12月房租支出30萬1108元、押金3萬4000元；另其他自網路購物貨到付款現金支出1969元、中華郵政VISA金融卡消費支出計16萬6786元、於公園路租屋處扣押剩餘現金1434元，其餘37萬6378元應是在失業期間（112年8月29日至去年12月19日，共計844天）個人生活支出，平均每日約445.9元。
檢警認為，由此可見，嫌犯手頭資金足以支應本案犯行，應無需他人再行支應，也未見組織、共犯挹注異常金流情形。
檢方表示，根據監視器影像、車辦紀錄、YouBike使用紀錄及悠遊卡使用紀錄中，均為嫌犯單獨一人，查無其他共犯身影。根據嫌犯共3個手機門號的通聯紀錄、所使用通訊軟體或社群帳號Line、Facebook、Discord、Reddit等，均未見明顯發文、互動或持續對話，查無與其他組織或共犯聯繫。
檢方指出，嫌犯將攻擊計畫書存於Google帳號雲端文件，自去年10月5日創建以來，反覆編輯直至去年12月16日止，檢視及編輯紀錄共計61筆，經檢視該文件「存取權限」與「編輯紀錄」，均為嫌犯個人申請的單一帳號存取編輯，未見有將該攻擊計畫文件分享他人共用的情況。
檢方認定，本案犯行均為嫌犯個人自行單獨長期籌備策畫犯案，顯非受犯罪組織、宗教、境外勢力或其他共犯指示、教唆或動員所致。
本案發生後，台灣高檢署責成全國各地檢署成立「防範危害公眾攻擊應變小組」專責處理涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所的恐嚇及危害公眾安全相關案件，即時啟動通報及應處作為，直到今年1月14日止，各地檢署偵辦相關案件共51件，尚查無與嫌犯有所關連。
北檢：嫌犯個性壓抑人際關係貧乏、具反社會人格
另據北檢新聞稿，調查期間，檢警曾以證人身分傳訊嫌犯的國中、高職、大學同學，服志願役期間的薛姓班長、任職保全時的張姓同事，佐證其個性內向、木訥、壓抑。檢視嫌犯名下Line、Facebook、Discord等社群帳號，顯示其社群參與程度有限，於大學畢業、就業期間的社交人際關係呈現相當貧乏狀態。
檢警也約談嫌犯的胞兄及父母，並調閱嫌犯手機門號雙向通聯，及檢視其三星平板、iPad平板、iPhone 8 Plus手機的數位採證鑑識檔案資料，看出嫌犯與家人關係疏離，尤其在民國110年6月間自工作離職後，幾乎與家人斷聯。
檢方表示，嫌犯任職保全時的張姓同事證稱，對他有印象講要殺人之類的話；嫌犯的大學同學也表示，嫌犯曾提及「想在死之前幹一票大的」等語。
檢方認為，嫌犯長期以來與父母失聯，與手足疏離，家庭關係明顯斷裂、現實社交圈極度貧乏，處於極度疏離、社會孤立的狀態。
嫌犯胞兄事發後也曾在台北車站獻花，並留下卡片，內容提到嫌犯疑似於求學、軍旅生活遭霸凌。不過，胞兄作證時表示這是他的「猜測」。檢方根據大學同學、軍中班長等人的證詞，表示未見聞嫌犯在大學、服役期間有遭霸凌情形，目前也查無其求學、服役期間遭霸凌的相關事證。
檢警分析犯案動機 為追求社會關注的「高度計畫性表達式犯罪」
針對嫌犯的犯案動機，主任檢察官曾揚嶺表示，由於被告已死亡，無從以訊問方式確認內心犯案動機，但檢警窮盡調查所得資料、相關證據、學者教授意見共同鑑定。曾揚嶺指出，專案小組調查嫌犯成長背景及心理狀態，認為他對於制度化、責任式的職場環境適應不良，產生高度不安，出現退縮與逃避行為；在就學、就業不符合個人及家人期待之下，長期缺乏關懷支持，伴隨社會退縮、逃避、孤立等複合式的因素，加深反社會情結。
曾揚嶺說，嫌犯是長期事前準備及策畫，並非典型衝動型犯罪，被告行為與表達式犯罪所強調的手段高度一致，且被告在捷運台北車站攻擊後返回旅館時，還有搜尋、觀看相關網路即時新聞報導，除透過新聞關注個人身分、行蹤是否已被掌握外，也有關注其行為形成社會關注程度的意涵。
曾揚嶺表示，檢警認為，嫌犯行為並非單純滿足暴力犯罪衝動，而是將犯罪本身視同向社會表達，宣告自身存在的表達式犯罪，試圖透過擴大社會震撼來表達自身存在及影響力。
曾揚嶺指出，檢警綜合研判嫌犯的犯罪動機，可以發現其行為非政治性恐怖攻擊組織活動，而是高度計畫選擇人潮聚集、交通樞紐，追求象徵性發聲，引起社會關注、震撼的「表達式犯罪」。
曾揚嶺說，本案具有明顯、縝密、長期的事前準備與規畫，顯示嫌犯並非典型反社會性人格呈現的衝動性、短視性特質，因此，本案犯罪動機應理解為「追求最大社會張力與象徵結果的表達式犯罪」，其核心是結合高度計畫的表達式犯罪。
另外，針對嫌犯涉犯妨害兵役治罪條例部分，台灣桃園地方檢察署表示，嫌犯由於遷移戶籍未申報，導致應於民國113年11月25日報到的教育召集令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，去年7月11日被發布通緝，由於嫌犯已死亡，今天稍早偵結以不起訴處分。
台北市去年12月19日發生隨機殺人案，嫌犯張文在捷運台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈、持刀隨機傷人，造成3名民眾死亡；嫌犯在誠品南西店再造成多人受傷，接著墜樓不治，共釀4死11傷。
（責任主編：莊儱宇）
Yahoo奇摩關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。若需相關協助，請撥打下列專線：
※ 衛福部24小時安心專線：1925（依舊愛我）
※ 衛福部各縣市衛生局免費心理諮商服務專線
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※ 男性關懷專線：0800-013-999
※ 家庭教育諮詢專線：412-8185
其他人也在看
桃園女「勒頸拖行」女童原因超可惡！ 校方回應了
桃園女「勒頸拖行」女童原因超可惡！ 校方回應了EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 14
阿諾球場辣舞片瘋傳！破百萬觀看登熱搜：又純又慾
阿諾球場辣舞片瘋傳！破百萬觀看登熱搜：又純又慾EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 4
陳亭妃民進黨台南市長初選勝出 拚首位女市長 民調2個百分點勝林俊憲
民進黨今天公布2026年台南市長初選民調結果，立委陳亭妃及立委林俊憲分別與國民黨對手謝龍介進行對比式民調，最後由陳亭妃勝出，民調差距2.69個百分點，將爭取成為台南400年來，首位女性市長。民進黨預計1月21日召開中執會正式提名。陳亭妃表示，選舉是過程，團結最重要，目標2026贏、2028台南大贏，「我要六戰六勝謝龍介」Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 607
女與友吵架 竟抓路邊女童「掐頸拖行」！暴走畫面曝光
【記者張沛森／桃園報導】桃園一名女子前天（12日）下午與友發生爭執後，突然情緒失控，竟抓住路過的無辜女童掐頸拖行，還好路過民眾及時制止並報警，由隨後趕來的警員制伏後強制送醫，因女童的家長已提出告訴，警方也依法移立偵辦。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
冷戰多年成永別！女星淚崩奔曹西平靈堂：一直把他放在心裡
冷戰多年成永別！女星淚崩奔曹西平靈堂：一直把他放在心裡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 20
F-16V夜訓失事 空軍：已精準定位黑盒子 將執行打撈兼搜救
空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機夜訓，於花蓮豐濱鄉海面失事，疑跳傘後失聯至今。空軍參謀長李慶然今天表示，已針對黑盒子做出精確定位，後續兵力將轉移執行打撈作業，以訓練、戰訓等方式，從空中以及海面兼實施後續搜救。國防部人士今天稍早表示，黑盒子所在位處深海，台灣廠商打撈船隻設備能力有限，已協調新加坡或日本相關廠商協助。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 158
正妹遊韓行李藏「1物」慘遭沒收「多數女生都用過」韓航警：有火災隱患
出國旅遊打包行李務必留意航空法規，以免貴重物品慘遭沒收還要被罰錢！一名澳洲籍女子崔恩（Ellie Tran）日前赴南韓旅遊，返程在仁川機場安檢時，因隨身攜帶的一支市價約新台幣一萬元的「ghd無線離子夾」遭機場人員攔下。經檢查發現該產品內建「不可拆卸鋰電池」，違反飛航安全規定，當場遭到沒收，讓她心痛不已，淚灑機場。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 5
緊急報案仍晚了一步…31歲女陳屍車內！她生前曾傳「負面訊息」給前夫
新北市31歲無業的曾姓女子，昨天（14日）被發現車停在中和區員山路中坑公園旁，人陳屍車內；經查，遺體無明顯外傷，排除外力介入，據悉，她在案發前，曾傳「負面訊息」給前夫後，人就失聯，被發現時，人已死亡，後續警方將通知家屬並報請相驗釐清死因。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
阿諾貼身「超晃」應援爆紅！被酸假奶高EQ反擊：我很喜歡
（娛樂中心／綜合報導）女星阿諾近日因在球場擔任應援時，身穿貼身短版上衣的畫面被拍下，在抖音等社群平台迅速瘋傳， […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 2
快訊／張文隨機殺人案偵結 北檢下午2點開記者會
男子張文去年12/19犯下隨機殺人案，造成4死11傷的悲劇。台北地檢署偵辦28天後，於今（1/15）日偵結，認定張文涉犯殺人罪嫌，但由於他行兇後已跳樓身亡，依照《刑事訴訟法》規定，檢察官只能作不起訴處分。北檢已發出採訪通知，將於今日下午2點召開記者會，由專案小組對外說明調查結果。太報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
「寒冬成武器」俄軍狂轟烏國基礎設施 基輔數十萬戶停電 民眾互助度過零下12度低溫
寒冬席捲歐洲，在戰爭陰影下的烏克蘭首都基輔缺電情況嚴重。俄羅斯1月12日發動空襲，造成基輔至今最嚴重的一次大規模停電，這波攻擊帶來的衝擊，被形容堪比近四年前戰爭初期、俄軍試圖攻入首都的黑暗時刻。民眾在超過兩周的低溫中掙扎求生，氣溫一度降至攝氏負12度，連街道都結冰，城市各處不時傳出發電機轟隆作響的聲音。據CNN報導，基輔地區目前有數十萬戶家庭停電，截至13日，仍有約500棟住宅大樓沒有暖氣可用。不少民眾只能前往便利商店或政府設立的臨時避難點為手機充電，夜晚則穿上厚襪、靴子與大衣禦寒。在長時間停電與嚴寒夾擊下，無論男女老幼都承受極大壓力。部分親友會聚集到仍短暫供電的住處，輪流洗澡、共享熱飲，暫時取暖。基輔約半數地區的電動大眾運輸也因供電不穩而暫停營運。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，市府將每天為有需要的居民提供一份熱食，並為日以繼夜搶修道路、水電與供暖系統的維修人員發放獎金。多名居民直言，俄羅斯刻意在寒流期間攻擊能源設施，意圖以寒冷擊垮民心，但這反而讓社區更團結。許多人自發協助鄰居、投入志工行列，在困境中彼此支撐，展現出更強的韌性與決心。俄羅斯近期加強攻擊烏克蘭能源與關鍵基礎設施，多地接連出現大規模停電。俄方宣稱此舉是回應烏克蘭對俄羅斯民用設施的攻擊，並強調目標鎖定烏軍使用的能源設施。俄羅斯與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德州（Belgorod）也在日前遭到攻擊，當地官員表示，事件一度導致約60萬人停電。Yahoo奇摩（國際通） ・ 3 小時前 ・ 22
伊朗無預警宣布關閉領空！ 驚人航跡圖曝光
根據《路透社》報導，伊朗當局14日無預警宣布關閉領空，禁止大部分航班進入，引發外界對該區軍事動態的高度關注。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 23
低軌衛星來助攻！這「老牌電子廠」連3根漲停後再飆半根 放量29.5萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（15）日早盤下跌194.8點開至30,746.98點，截至上午10時50分暫報30,719.00點，維持在下跌222.78點或跌幅0.72...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
快訊／深夜自撞電桿爆頭⋯他倒血泊中氣絕亡！台南28歲騎士身份曝光
台南市永康區14日深夜11時許發生死亡車禍，一名男子騎機車行經龍中街巷弄時，因不明原因失控高速自撞路邊電線桿，強大撞擊力導致阮男頭部重創，當場失去生命跡象，經緊急送往奇美醫院搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。警方初步調查不排除酒駕釀禍，詳細肇事原因仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 19
桃園女子疑感情糾紛暴走 突對女童鎖喉拖行
桃園市 / 綜合報導 就在校門口，發生女學生被隨機勒脖案件！12日下午放學時間在桃園市一所小學外，一名22歲女子，疑似因為感情糾紛、情緒失控，把怒火發洩在路過的國小女童身上，女子從背後勒住女童脖子，甚至差點把人騰空舉起，幸好路過的機車騎士跟保全及時衝上前拉開人，救下女童。目前警方已經加強校園周邊巡邏，家長也決定提告傷害、恐嚇等罪，要為孩子討回公道。人行道上，一名國小女童，突然被陌生女子，從背後勒住脖子，還想將她往後拖行，女童嚇得不斷掙扎，女子卻更加用力，幾乎要把女童整個人都舉起來。民眾VS.保全說：「有有有機車騎士去幫忙。」路過騎士注意到情況不對，趕緊上前勸阻，附近社區保全也聞聲而來出手相助，動手女子被拉到一邊，女童順勢逃脫，驚魂未定的她先在原地蹲下休息，緊接著跑回學校找老師求助。民眾VS.保全說：「學生已經先跑開來了(對我先請她去學校)。」這起隨機攻擊案件，就發生在12日傍晚放學時間，桃園一所國小校門口，遭到攻擊的女學生當時，正要去上課後社團，卻遭這名22歲的張姓女子，從背後勒脖攻擊，幸好有熱心民眾出手相助，拉開傷人女子，沒想到女子的瘋狂行徑還在持續。員警VS.張姓女子說：「好了好了，夠了夠了，妳先冷靜一點，妳先蹲下來(我不要蹲啦)，妳趴下，妳給我趴下喔。」遭到員警勸阻，女子情緒瞬間失控，原來她在攻擊完女童後，還不斷對周邊民眾大聲咆哮，之後步行150公尺來到伴侶居住的社區，當街和對方拉扯把人摔倒在地。員警說：「頭往後，妳頭不要往前，妳頭小心，妳不要再撞頭。」費了九牛二虎之力，終於將女子制伏，警方查出，女子疑似因為感情糾紛，跑到伴侶社區樓下吵架，看到從對向走過去的女學生，便認為女學生看不起她，衝到對面動手攻擊。桃園市警察局埔子派出所副所長姜之維說：「為阻止其攻擊及自傷行為將其保護管束，並偕同救護人員將其送醫治療。」警方事後進行兒少保護及校園安全通報，同時加強巡查校園周邊安全，因一時的感情糾紛，隨機把女童當成發洩怒火的工具，家長現在也對女子提出傷害、恐嚇等告訴，堅持一定要告到底討回公道。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 11
新北地院傳火警！ 20歲女等通緝男友太無聊 竟＂燒螞蟻＂遭逮
社會中心／綜合報導新北地院今天（14日）晚間，驚傳火警！一名20多歲的蔣姓女子，當時正在等待因捲入詐騙案出庭的丈夫，沒想到在一樓的無人商店內，疑似為了消除桌面大片螞蟻，竟然當場噴灑酒精，隨後點火燃燒，隨後揚長而去，幸好法警第一時間發現，緊急通報，沒有釀成傷亡。新北地院1/14晚間7點多發生火警 竟是一名女子在桌面噴酒精、點火釀災（圖／民視新聞）自助咖啡機旁拉起封鎖線，地面還有燃燒過的杯架，及一整桶的污水，14日晚間，在新北地院1樓的無人商店，發生火警，警消獲報到場發現是人為釀禍。民視記者 王云宣：「當時一名女子在等待先生開庭，疑似因為無聊，竟然在無人咖啡機噴了酒精，隨後又拿出打火機點火。」無人咖啡機桌面留下兩塊燒焦痕跡 還有大片螞蟻屍體（圖／民視新聞）桌面留下兩塊燒焦痕跡，還有大片被活燒的螞蟻屍體，涉案的21歲蔣姓女子，當時正在等待因詐騙遭通緝的丈夫出庭，獨自一人在超商充電，她供稱發現一旁桌面有螞蟻，才會一時興起，點火滅蟻，沒想到還意外燒到一旁杯架。新北土城清水派出所長 柯奕丞：「蔣女見桌面有一大片螞蟻，竟拿旁邊的消毒酒精噴灑，並以打火機點燃，火勢延燒至紙杯架後離開現場，員警獲報迅速查獲，所幸無人受傷。」犯案的21歲蔣姓女子供稱是因桌面太多螞蟻才會點火 被依公共危險罪現行犯送辦（圖／民視新聞）濃濃燒焦味，讓路過法警驚覺不對勁，緊急報案，而這名蔣姓女子原先只是陪同丈夫開庭，如今自己也被依公共危險罪送辦，幸好火勢沒有擴散，無人傷亡。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：新北地院傳火警！ 20歲女等通緝男友太無聊 竟「燒螞蟻」遭逮 更多民視新聞報導驚悚！板橋男加油站自焚後「撲人」釀2傷 動機尚待警方釐清詭異男「加油站縱火」釀兩傷 起底背景前科累累彰化木材廠大火竟是人為縱火 嫌偷百萬童子錫燈民視影音 ・ 9 小時前 ・ 8
影／手術室「我今天願意加班」引熱議 彰基醫療長：是對生命的堅持
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】近日，關於手術室內一張「我今天願意加班」的宣導圖文在網路引發熱議，甚至被貼互傳媒 ・ 1 天前 ・ 19
新北院驚傳縱火案 21歲女火燒螞蟻險釀災｜#鏡新聞
新北地方法院昨天（1/14）發生火警，一名21歲蔣姓女子法院外頭等，因詐騙案而被通緝的男友時，太無聊，跑到無人商店內，拿酒精噴灑咖啡機旁的螞蟻，並拿打火機引燃，接著人就離開了，好在法警及時發現，第一時間進行撲滅，才沒讓火勢蔓延開來，而女子事後也被依公共危險罪現行犯逮捕到案。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
控遭攔車隨機攻擊！原來是急切車 後車險撞痛毆教訓
新北市 / 綜合報導 新北市一名蕭姓駕駛，上個月29日開車行經新莊富國路時，被後方轎車攔截痛打，朋友幫他PO網控訴遭到「隨機攻擊」，痛批新莊治安怎麼這麼差！警方事後調查發現，兩名打人嫌犯疑似只因為前一個路口，蕭姓駕駛突然切進車道，害他們差點撞車，就因此心生不滿攔車教訓。轎車打起左轉燈切進車道，後方車輛見狀緊急剎車，但下一秒後方車輛猛踩油門追上前去，撞擊轎車車頭，車上下來兩人，對轎車駕駛一頓痛毆，打完人後兩人跳上車離開。受害駕駛VS.員警：「就這樣子他先先叭我撞我車，(所以有碰撞)，對有碰撞然後我下來，然後駕駛人攻擊我，他直接用是怎樣，我開車門下來，男生直接抓我，女生用車門夾我。」被打的駕駛，一臉茫然向警方說明，根本不知道為什麼會突然被人攻擊。受害駕駛VS.員警：「(你幫我指著)，很誇張他直接這樣擦過來撞我，超扯的。」駕駛友人在網路上發文，說沒有理由被人隨機攻擊，痛批治安差，蕭姓駕駛頭部撞擊造成後遺症，美髮工作嚴重受到影響。記者張權：「駕駛行經這段路口的時候，無緣無故，遭人攔車痛毆，一度以為遇到了隨機攻擊，警方事後調查發現這疑似，是一場行車糾紛。」上個月29日晚上11點多，蕭姓駕駛行經新北市新莊區富國路，從路旁打左轉燈切進車道，後方的易姓女駕駛，載著陳姓男友人，疑似不滿差點撞車，狂追50公尺撞車頭攔車後，下車痛毆蕭姓駕駛，還用車門夾傷他的身體。新北市新莊分局丹鳳派出所長陳建榮：「突然切入駛入車道，差點釀成追撞車禍，故心生不滿上前將蕭男攔下，警方已於昨(14)日通知，車主易女到案說明並製作筆錄。」打人的易姓女駕駛，表示對當天的事情，完全沒有印象，但承認畫面中的人是她，蕭姓男駕駛，事後也決定提告，傷害恐嚇強制等罪。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前 ・ 發表留言