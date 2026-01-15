北市隨機殺人案北檢偵結 張文無共犯屬高度計畫性表達式犯罪

台北市去年12月19日發生隨機攻擊事件，引發社會震撼。台北地檢署偵辦後今天(15日)偵查終結，認定凶嫌張文涉犯殺人等罪嫌，但因張文已身亡，做出不起訴處分。不過，檢方調查後也認定，本案為張文個人長期籌備策劃犯案，無其他共犯，且此案非暴力或政治型恐怖攻擊，而是高度計畫性的表達式犯罪。

27歲張文去年12月19日在台北捷運台北車站及誠品生活南西店周遭，丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成包含自身在內4人死亡、多人受傷，張文最後從中山區誠品南西店墜樓身亡。台北地檢署15日宣布偵查終結，並與警方共同召開記者會，說明偵查結果。

台北地檢署襄閱主任檢察官高一書表示，張文涉犯槍砲彈藥刀械管制條例及刑法恐嚇、殺人等罪嫌，但因張文已死亡，依刑事訴訟法規定做出不起訴處分。高一書說：『(原音)張文未經許可於車站、公共場所持有管制刀械，及刑法恐嚇公眾、放火燒燬現有人所在之建築物未遂、放火燒燬住宅等以外之他人所有物、放火燒燬住宅等以外之自己所有物、殺人、殺人未遂、預備殺人等罪嫌。然因被告已死亡，依法為不起訴處分。 』

檢方表示，經調查張文國中、高職、大學的同學及服志願役、任職保全的同事的證述，張文個性壓抑、人際關係貧乏，具反社會傾向，再加上張文家庭關係明顯斷裂，處於極度疏離、社會孤立狀態。

檢方指出，依張文曾持用的手機搜尋紀錄發現，張文於2021年10月29日至2022年3月10日間曾搜尋「隨機傷人事件」的相關字串，並於2023年12月17日創建「金錢計畫」檔案，萌生犯意，在2024年1月間創建投擲式燃燒瓶文件檔，於同年4月起陸續購入長、短刀具等，2024年6月到2025年12月間針對「鄭捷、隨機殺人、縱火、捷運」」等類型的新聞事件共有1,810筆的紀錄，甚至在2025年9月1日創建「越南屠夫」分屍案的資料夾，加劇隨機殺人或無差別攻擊的意念。

檢方表示，張文自2020年起，資金僅來自於母親及個人薪資所得等，總計新台幣198萬6,961元，查無其他不明資金來源。且張文在此期間的資金支出情形，除了軍用仿真煙霧彈是於去年1月匯款支付共4萬8,200元外，其他如刀具、製作汽油彈的玻璃瓶、防毒面具、多功能戰術背心等物品，均自網站平台購入，合計3萬7,563元，從張文的個人生活支出約每日445.9元，顯見張文手頭資金足以支應本案犯行，應無需他人再行支應，也未見有組織、共犯挹注情形。

檢方表示，根據監視器影像及悠遊卡使用紀錄綜合研判，均為張文單獨1人，查無其他共犯身影，堪認本案非受犯罪組織、宗教、境外勢力或其他共犯指示所致。

此外，檢方也指出，張文在事發當日前往誠品南西店頂樓前，曾向5A樓層大聲詢問店員「頂樓在哪裡」，墜樓前還陸續將身上眼鏡、電子手錶、帽子等裝備卸下，證明此處為其計畫的終點，而非以誠品南西店頂樓作為逃脫的路線。同時，張文墜樓後以背部、頭頂後方著地重力撞擊，最後呈仰躺姿勢，四肢無明顯掙扎，認定張文墜樓是出於自殺。

檢方也指出，經由犯罪社會學、心理學專家鑑定分析張文的犯罪動機，認為此案並非政治性恐怖攻擊組織活動，而是一種高度計畫、選擇人潮聚集公共場域及交通樞紐，以追求象徵性發聲、引發社會關注及造成社會震撼為目的的表達式單獨犯罪暴力行為。

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。