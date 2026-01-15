北市隨機殺人案北檢偵結 14:00召開記者會說明

台北市去年12月19日發生隨機殺人案，釀多人死傷，台北地檢署今天偵查終結，由於嫌犯張文已死亡，獲不起訴處分。北檢將於下午2時與警方在5樓會議室召開記者會，對外說明案情。

台北市去年12月19日發生隨機殺人案，嫌犯張文在台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈、持刀隨機傷人，造成3名民眾死亡；嫌犯在誠品南西店再造成多人受傷，接著墜樓不治，共釀4死11傷。