北市隨機殺人案即刻救援傷者 台大醫師父女檔：救人是醫師的天職

台北市19日發生隨機殺人事件，一名傷者黃小姐指出當下受顏姓醫師父女檔即刻搶救，成功保命。台北市政府也找出兩位醫師為台大醫院的顏瑞昇與女兒。顏瑞昇今（21）日表示「救人是醫師的天職。」由衷期盼逝者安息，傷者早日康復，也請大家相信社會溫暖，總有人會伸出援手。

顏瑞昇醫師指出，當天晚上7點原本與女兒約在百貨公司對面餐廳用餐，但大約6點55分時，看到對街有多輛救護車，便與女兒簡單討論後決定前往。他說，「我們是醫師，我是急診醫師」，而這類大量傷患的場面正是急診醫師擅長處理的狀況，因此當時沒有多考慮可能的危險，就與女兒從對街趕到現場，協助評估並處理傷者。

顏瑞昇醫師也提到，整個事發現場能夠獲得妥善處理，應歸功於緊急醫療網即時反應，以及救護技術員的包紮、止血與急救處置得宜，警方也迅速進行維安工作，現場還有許多熱心民眾主動伸出援手。他謙虛表示，「我和女兒只是基於醫師的專業，稍微盡一點心力而已。」

最後，顏瑞昇醫師表示，「身為一名醫師，我由衷期盼逝者能夠安息，傷者可以早日康復出院。也請大家相信，這個社會是溫暖的，當民眾有需要的時候，一定會有人伸出援手。」

