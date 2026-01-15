北市隨機殺人案影響 動漫節增入場服儀規範

（中央社記者王寶兒台北15日電）台北地檢署偵辦北市隨機殺人案今天偵查終結，台北國際動漫節主辦方今天也公告入場觀眾新規範，比照台北捷運規定，禁止民眾攜帶過度擬真槍械、刀劍等道具，違規者不得入場。

台北國際動漫節由中華動漫出版同業協進會主辦，協進會秘書長高世椿今天向中央社記者表示，許多民眾在動漫節都會特別cosplay入場，在北市隨機殺人案爆發後，希望觀眾仍能安心觀展，便參考台北捷運去年底在「旅客進站裝扮應行注意事項」增訂新規，今天公告入場須知事項。

廣告 廣告

台北動漫節入場規定，凡於展館範圍內，若裝扮經判斷有影響維安疑慮者，主辦單位將直接請離現場。像是無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、面罩、頭盔等；或是裝扮具武裝樣態、易引發恐怖攻擊聯想，或足以引起民眾恐慌者；道具使用上則禁止攜帶過度擬真的槍械、刀劍等。

此外，入場規定也明文訂定禁止過度暴露。高世椿說，過往有部分民眾遭反映服裝過度裸露，此次也因應入場規定一併加入服儀指引，現場也將會加派巡邏人力，並與鄰近警局配合，希望能帶給大眾安全的觀展環境。

第14屆台北國際動漫節將在2月5日至9日登場，地點在南港展覽館一館。（編輯：張銘坤）1150115